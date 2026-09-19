Primer hito en obra de Parque Medellín: tradicional pista de ciclismo y trote fue remodelada y entregada a la comunidad

Los amantes del trote y el ciclismo podrán regresar a uno de sus templos: la pista del Aeroparque Juan Pablo II, un tradicional escenario frecuentado a diario por miles de personas, adultos y niños, que estuvieron varios meses sin poder disfrutarlo debido a las obras del Gran Parque Medellín, que se adelantan en esta unidad deportiva y recreativa.
Pues, tras reformas constructivas, que consistieron en una nueva superficie de pavimento, la ampliación a dos carriles del circuito de trote y el cerramiento, este sábado la Alcaldía de Medellín entregó el escenario a la comunidad, para que pueda volver a utilizarlo mientras se ajustan detalles pendientes.
La pista multipropósito hace parte de los espacios deportivos utilizados por la ciudadanía para la práctica de ciclismo y el trote. El escenario fue cerrado temporalmente para realizar trabajos de renovación de la pista y demarcación del circuito.
Según el alcalde Federico Gutiérrez, la renovación de la pista de 1,6 kilómetros hace parte de la fase 3 del megaproyecto Gran Parque Medellín, que registra un avance cercano al 80 % y cuenta con una inversión de más de $20.000 millones. Durante el cierre, se habilitaron alternativas para el trote y el entrenamiento en las Unidades Deportivas de Belén y Atanasio Girardot, y en el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque.
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