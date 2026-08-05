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Medellín estrena nuevo plan para frenar construcciones ilegales: así funciona

La estrategia ya dejó sus primeros resultados en el sector de La Asomadera, donde fueron suspendidas 24 obras que no contaban con licencia y se detectaron intervenciones en una zona con restricciones ambientales y de riesgo.

  • Durante la primera jornada fueron inspeccionadas 39 edificaciones que presentaban indicios de irregularidades urbanísticas. FOTOS Alcaldía de Medellín.
    Durante la primera jornada fueron inspeccionadas 39 edificaciones que presentaban indicios de irregularidades urbanísticas. FOTOS Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Medellín comenzó a implementar un nuevo esquema de vigilancia para combatir las construcciones ilegales y reforzar el control sobre los asentamientos informales en diferentes sectores de la ciudad.

La estrategia, que funciona como un plan piloto entre la Subsecretaría de Control Urbanístico y un grupo de inspectores de Convivencia y Paz de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ya tuvo sus primeras actuaciones en la comuna 9, Buenos Aires.

Las intervenciones iniciales se concentraron en el sector de La Asomadera, una zona que presenta importantes condicionantes ambientales, urbanísticas y geológicas, además de hacer parte del área donde se proyecta el Ecoparque La Asomadera.

Lea más: Demuelen cuatro casas ilegales en el Cerro Quitasol tras estafa con lotes públicos en Bello

En menos de una semana, las autoridades realizaron dos operativos con el propósito de verificar posibles infracciones relacionadas con el desarrollo de construcciones sin los permisos exigidos por la normativa vigente.

Durante la primera jornada fueron inspeccionadas 39 edificaciones que presentaban indicios de irregularidades urbanísticas. Tras las verificaciones, los funcionarios determinaron que 24 estructuras estaban siendo levantadas sin contar con licencia urbanística, por lo que ordenaron la suspensión inmediata de las obras mediante la imposición de sellos oficiales.

De acuerdo con la administración distrital, el terreno intervenido registra varias problemáticas que incrementan el riesgo para quienes desarrollan construcciones en el lugar.

Entre ellas se encuentran ocupaciones sobre el retiro obligatorio de una quebrada, utilización indebida del espacio público y una clasificación de amenaza alta por movimientos en masa.

El subsecretario de Control Urbanístico de Medellín, Juan Camilo Arredondo, explicó que estas condiciones fueron determinantes para que las autoridades actuaran de manera preventiva con el fin de proteger la integridad de la comunidad y evitar que las edificaciones continúen avanzando en un área que presenta múltiples restricciones.

Según el funcionario, la intervención se realizó en predios donde confluyen limitaciones técnicas, ambientales y urbanísticas que impiden el desarrollo de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

El nuevo modelo también permitió una segunda actuación en el mismo sector. En esta ocasión, las autoridades intervinieron un predio de propiedad del Distrito donde detectaron indicios de una nueva construcción irregular.

Durante la inspección encontraron excavaciones adelantadas y varillas instaladas para iniciar una edificación, situación que fue controlada antes de que la obra continuara avanzando.

Con esta actuación se procedió a retirar los elementos encontrados en el lote, evitando que la construcción siguiera desarrollándose sobre un terreno público.

Entérese: Alerta en Medellín: frenan 41 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en Buenos Aires

La Administración Distrital explicó que este nuevo esquema busca mantener una presencia institucional permanente en las zonas donde históricamente se presentan ocupaciones irregulares, con el objetivo de reaccionar desde las primeras etapas de las construcciones y no cuando las edificaciones ya estén consolidadas.

Las autoridades recordaron que levantar construcciones sin los permisos requeridos puede derivar en sanciones económicas y, dependiendo de las circunstancias del caso, incluso en procesos penales por conductas como urbanización ilegal o fraude a resolución administrativa.

Además del componente sancionatorio, la Alcaldía reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar la legalidad de cualquier proyecto inmobiliario antes de invertir recursos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué busca el nuevo modelo para controlar las construcciones ilegales en Medellín?
El nuevo esquema busca fortalecer la vigilancia sobre las construcciones que se realizan sin licencia urbanística, prevenir riesgos para la comunidad y garantizar un desarrollo urbano ordenado, seguro y ajustado a la normatividad vigente.
¿Dónde se realizó la primera intervención del nuevo modelo?
La primera intervención se llevó a cabo en el sector de La Asomadera, en la comuna 9 (Buenos Aires), donde las autoridades identificaron varias obras iniciadas sin los permisos urbanísticos requeridos.
¿Por qué La Asomadera es un sector de especial vigilancia urbanística?
Porque presenta restricciones ambientales y urbanísticas, entre ellas la cercanía a la quebrada La Loreto, zonas con amenaza de movimiento en masa y el área donde se proyecta el Ecoparque La Asomadera.

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