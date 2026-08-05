Medellín estrena nuevo plan para frenar construcciones ilegales: así funciona

Medellín comenzó a implementar un nuevo esquema de vigilancia para combatir las construcciones ilegales y reforzar el control sobre los asentamientos informales en diferentes sectores de la ciudad.

La estrategia, que funciona como un plan piloto entre la Subsecretaría de Control Urbanístico y un grupo de inspectores de Convivencia y Paz de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, ya tuvo sus primeras actuaciones en la comuna 9, Buenos Aires.

Las intervenciones iniciales se concentraron en el sector de La Asomadera, una zona que presenta importantes condicionantes ambientales, urbanísticas y geológicas, además de hacer parte del área donde se proyecta el Ecoparque La Asomadera.

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En menos de una semana, las autoridades realizaron dos operativos con el propósito de verificar posibles infracciones relacionadas con el desarrollo de construcciones sin los permisos exigidos por la normativa vigente.

Durante la primera jornada fueron inspeccionadas 39 edificaciones que presentaban indicios de irregularidades urbanísticas. Tras las verificaciones, los funcionarios determinaron que 24 estructuras estaban siendo levantadas sin contar con licencia urbanística, por lo que ordenaron la suspensión inmediata de las obras mediante la imposición de sellos oficiales.

De acuerdo con la administración distrital, el terreno intervenido registra varias problemáticas que incrementan el riesgo para quienes desarrollan construcciones en el lugar.