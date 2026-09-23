Atención: comienzan los cierres viales en el noroccidente de Medellín por obras del metro de la 80

Las obras de metro de la 80 en Medellín avanzan y, en esa medida, los cierres viales ya comenzaron a realizarse en el noroccidente de la ciudad.
Es así como desde este lunes 28 de septiembre algunas vías importantes tendrán restricciones de movilidad con el fin de adelantar las adecuaciones de redes, las excavaciones y demás intervenciones requeridas para la construcción del futuro patio taller, una infraestructura estratégica para la operación y mantenimiento del sistema de transporte masivo.
La medida impactará, inicialmente, los barrios Pilarica y El Progreso, así como desvíos en algunas vías del sector.
El plan de tránsito avalado por la Secretaría de Movilidad, contempla el cierre total y definitivo de dos vías internas que están en la zona. Estas son la carrera 67 entre la calle 71 y la transversal 78, así como la calle 72 entre las carreras 67 y 69.