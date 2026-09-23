Atención: comienzan los cierres viales en el noroccidente de Medellín por obras del metro de la 80

Las obras de metro de la 80 en Medellín avanzan y, en esa medida, los cierres viales ya comenzaron a realizarse en el noroccidente de la ciudad. Es así como desde este lunes 28 de septiembre algunas vías importantes tendrán restricciones de movilidad con el fin de adelantar las adecuaciones de redes, las excavaciones y demás intervenciones requeridas para la construcción del futuro patio taller, una infraestructura estratégica para la operación y mantenimiento del sistema de transporte masivo. La medida impactará, inicialmente, los barrios Pilarica y El Progreso, así como desvíos en algunas vías del sector. El plan de tránsito avalado por la Secretaría de Movilidad, contempla el cierre total y definitivo de dos vías internas que están en la zona. Estas son la carrera 67 entre la calle 71 y la transversal 78, así como la calle 72 entre las carreras 67 y 69.

La ejecución de actividades está en 55 % , incluyendo la gestión predial, que va en un 96 % de área disponible para ejecución de trabajos. Foto: Cortesía

De esa manera, los conductores deberán tomar la carrera 69 hacia el norte hasta la glorieta de la calle 78 B, cerca del Hospital Pablo Tobón Uribe, y allí realizar el retorno para continuar por la carrera 69 en sentido sur. Luego, podrán continuar por la urbanización Lomas del Pilar I y, al llegar a la intersección con la calle 73, en el sector conocido como El Rinconcito Ecuatoriano, retomar su recorrido habitual. Así mismo, informó la Alcaldía, durante la ejecución de los trabajos, las rutas de buses 254i Pilarica Integrada y 289 Pilarica calle 96, además de los demás vehículos que habitualmente transitan por la carrera 67, deberán tomar los desvíos establecidos. Le puede interesar: ¡Ojo! Metro anuncia cambios en pasos peatonales de la estación Caribe, ¿cómo quedaron? El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, aseguró que el propósito es facilitar la movilidad en el sector., por lo que invitó a la ciudadanía a “respetar la señalización, atender las indicaciones de nuestros agentes en territorio y transitar con precaución”. Como parte del Plan de Manejo de Tránsito, se llevarán a cabo acciones como la señalización preventiva, las rutas de desvío claramente definidas y el acompañamiento permanente de agentes para orientar a conductores, peatones, usuarios del transporte público y comunidad en general.

Jorge Ramos, gerente de Ejecución de Proyectos del Metro de Medellín, indicó que actualmente la ejecución de actividades está en 55 %, incluyendo la gestión predial, que va en un 96 % de área disponible para ejecución de trabajos. “Tenemos varios frentes de obra abiertos: la estación y el viaducto Caribe, la relocalización de redes de servicios públicos, los diseños preliminares en la estación San Germán, la demolición del puente de La Iguaná para la instalación de una nueva estructura y la apertura de un nuevo frente de trabajo que es el patio taller”, agregó el funcionario. Precisamente el patio taller, que comienza su construcción y requiere los cierres viales desde este lunes, es uno de los hitos más importantes de esta obra. Es el lugar donde se realizará el mantenimiento de los futuros 22 trenes. Paralelamente, se trabaja en la zona de estacionamiento, espacio del que saldrán los vehículos a prestar servicio comercial en toda la línea. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: