En Medellín hay entre 8.000 y 13.000 habitantes de calle: ¿qué hacer?

Las cifras son más que preocupantes y el panorama desalentador. Medellín, según organizaciones sociales y concejales, en 2026 ya estaría llegando a los 13.000 habitantes de calles, en su mayoría llevados a esa condición por el consumo de drogas, una cifra que, de seguir la tendencia y si no hay medidas de fondo, se duplicaría en la próxima década.

No obstante los estudios independientes, datos de la Secretaría de Inclusión de 2025 muestran que en la ciudad hay 8.779 personas en situación de calle.

De estas, 4.975 hicieron de la calle su escenario de supervivencia, pero cuentan con un espacio privado diferente donde residen, sea la casa de su familia, la habitación de una residencia o un hotel; y 3.804 la habitan, eso es que desarrollan todas las dimensiones de su vida en el espacio público.

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Con las dos fotografías, y a la espera de un nuevo diagnóstico que actualmente realiza la Alcaldía, la realidad es que los esfuerzos de la Administración Distrital parecen haber sido en vano.

Más de $76.000 millones invertidos en programas sociales, acciones y servidores, así como un aumento de 1.536% del personal de campo, pasando de 26 a 409 colaboradores, solo para atender a esta población, no han logrado frenar el crecimiento y muestran un resultado de menos de 400 habitantes resocializados.

De acuerdo con Inclusión Social, en lo que va de esta administración se han acompañado a 488 personas en situación de calle en la reactivación de sus redes para regresar a sus lugares de origen, a través de la estrategia de regresos humanitarios. Las principales ciudades han sido Cúcuta, Barranquilla, Cali y municipios de Antioquia.

Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué la infraestructura, el presupuesto, la ruta de extracción de las calles y los profesionales calificados han sido insuficientes?

El alcalde Federico Gutiérrez, en su pasada rendición de cuentas, pidió más herramientas legales para intervenir estos casos, aunque defendió los programas de rehabilitación.

“Los habitantes de calle son uno de los grandes retos. Por más que hayamos hecho, no es suficiente”, afirmó y agregó que cuando les ofrecen los programas de rehabilitación, la mayoría dice: “No soy capaz de salir de esta de la droga”, declaró.

De acuerdo con autoridades de Medellín, un habitante de calle con adicción a las drogas llega a consumir en promedio hasta $130.000 diarios, recursos que terminan financiando a las plazas de vicio y a las estructuras criminales.