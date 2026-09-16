“Una ciudad que se mide con honestidad puede construir su futuro”: Medellín Cómo Vamos celebró 20 años

Medellín Cómo Vamos conmemoró este miércoles 20 años de su creación, en medio de un evento en el que se resaltó el legado del programa y se presentaron las cifras más importantes en materia de calidad de vida durante las dos últimas décadas. Además de esta conmemoración, el programa anunció que recibió a la Fundación Sura como uno de sus nuevos aliados. Le puede interesar: 20 años de Medellín en cifras: cayeron pobreza y homicidios, pero abundan los retos Al evento no solamente fueron invitados los directores que han pasado por la organización, sino también varios exalcaldes de Medellín como Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y el actual alcalde Federico Gutiérrez. La nueva directora de esta entidad, Mónica Almonacid, quien asumió el cargo hace cinco meses, resaltó el esfuerzo del programa por mantener su objetividad y rigor, para así permitirle al Distrito medir sus retos sociales más urgentes y el avance de sus políticas.

“Una fecha como esta nos permite hacer dos cosas: uno, mirar hacia atrás para reconocer lo que hemos construido como ciudad y como programa, pero también mirar hacia adelante y preguntarnos cuáles son los retos que tenemos tanto como ciudad como programa. Si algo define a Medellín Cómo Vamos es la construcción colectiva con el propósito firme de medir y hacer seguimiento a la calidad de vida de la ciudad y ser esa herramienta confiable en la toma de cualquier decisión”, expresó Almonacid. Juliana Velásquez Rodríguez, presidenta ejecutiva de Proantioquia, también destacó los logros del programa incubado en esa organización y propuso que, además de permitir hacer una retrospectiva, los datos del programa hoy están invitando a pensar la ciudad de cara a los próximos 20 años. Siga leyendo: “Queremos ver los retos que tiene Medellín en los próximos 20 años”: Mónica Almonacid “Con los años, este programa fue más allá de la fotografía del momento. Hoy, adicional a medir cómo estamos, le hacemos preguntas al futuro. La pregunta a la ciudad, a sus alcaldes, a sus gremios y a su ciudadanía, se ha hecho desde tres principios que nunca se han negociado: independencia, respeto a las instituciones y calidad técnica en cada uno de sus análisis”, expresó. La líder de Proantioquia señaló que, a lo largo de la historia, el programa también ha tenido que mantenerse firme ante gobiernos que no han recibido con apertura dicho ejercicio de medición. “Esa independencia no siempre fue cómoda. Hubo un momento —lo recordamos quienes hemos acompañado este camino— en que una administración no entendió el valor del ejercicio. Medellín Cómo Vamos no cedió: siguió midiendo, siguió publicando. Esa valentía silenciosa es tal vez su activo más importante: la confianza de que los datos se cuentan igual gane quien gane, gobierne quien gobierne”, agregó.