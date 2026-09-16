“Una ciudad que se mide con honestidad puede construir su futuro”: Medellín Cómo Vamos celebró 20 años

Medellín Cómo Vamos conmemoró este miércoles 20 años de su creación, en medio de un evento en el que se resaltó el legado del programa y se presentaron las cifras más importantes en materia de calidad de vida durante las dos últimas décadas.
Además de esta conmemoración, el programa anunció que recibió a la Fundación Sura como uno de sus nuevos aliados.
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Al evento no solamente fueron invitados los directores que han pasado por la organización, sino también varios exalcaldes de Medellín como Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y el actual alcalde Federico Gutiérrez.
La nueva directora de esta entidad, Mónica Almonacid, quien asumió el cargo hace cinco meses, resaltó el esfuerzo del programa por mantener su objetividad y rigor, para así permitirle al Distrito medir sus retos sociales más urgentes y el avance de sus políticas.