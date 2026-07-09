Mayores de 60 serán el 22% de la población en 2035: crean mesa de economía plateada en Medellín

Las canas se van a poner de moda en Medellín. No es una metáfora, es una proyección demográfica. Según Medellín Cómo Vamos, en 2035 la ciudad tendrá más personas mayores de 60 años que menores de 15: los primeros representarán el 22% de la población y los segundos solo el 14%.
La tasa de natalidad se ha reducido a la mitad en dos décadas, pasando de 16,2 nacidos por cada 1.000 habitantes en 2006 a 7,6 en 2023. Antioquia, con apenas 0,9 hijos por mujer en promedio —menos de la mitad del mínimo necesario para renovar la población—, tiene la tasa de fecundidad más baja del país.
Y Medellín encabeza ese envejecimiento: la ciudad ya supera las 1.000 personas centenarias y cuenta con cerca de 500.000 habitantes mayores de 60 años, el 20% de su población.
Por esto el Concejo de Medellín aprobó el Acuerdo 47 de 2025, que crea la mesa intersectorial de economía plateada. Esta semana se instaló esa mesa por primera vez. Según la concejala Leticia Orrego, promotora de la iniciativa, Medellín es la primera ciudad del país en tener un acuerdo de este tipo.
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