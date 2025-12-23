200 personas se unieron y Matías pudo caminar por primera vez con su prótesis

Mientras tímidamente mira la nueva prótesis que tiene en su pierna izquierda, Matías Reyes Nisperuza sonríe, pues entiende que su sueño y el de su familia, después de tantos años, se hizo realidad.
Fueron 200 personas las que con donaciones desde los $5.000 hasta los $3 millones posibilitaron que este chico, quien este diciembre cumple la mayoría de edad, fuera caminando a su escuela sin ayuda de sus dos muletas, algo que parecía imposible desde que tuvo que ser amputado cuando tenía tan sólo 3 años.
La historia de Matías es una en un millón. Nació en Ciénaga de Oro, Córdoba, hijo de Elkin Manuel Reyes y Caty Nisperuza, y hermano de Andrea Carolina y Carlos Andrés. Por su mente nunca habría pasado la idea de quedar con un sólo pie hábil estando tan bebé, ni tampoco la lucha incansable de su familia por conseguirle una prótesis para que él pudiera dar esos pasos que una enfermedad le arrebató apenas empezó a vivir. Lo que sí considero fue el hecho de ser alguien, destacar, aprender y formarse profesionalmente, propósitos claros que ni con el peor de los escenarios desaparecieron.
El buen corazón de muchos ciudadanos es lo que, actualmente, le da a este joven un nuevo propósito, un camino un poco más claro que en algún momento estuvo lleno de sombra; el primero de muchos pasos que sin duda vendrán de ahora en adelante. Sin embargo, esa buena nueva que hoy disfruta él junto a los suyos tiene como trasfondo innumerables luchas físicas y mentales, un pasado lleno de dolor y angustia, de resignación y resiliencia, una historia difícil de vivir y aceptar, pero a la que nunca le faltó amor para superar.