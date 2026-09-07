Maratón Medellín 2026: ¿Cómo están los corredores que tuvieron complicaciones de salud tras su participación?

Con el paso de las horas se han conocido nuevos reportes sobre el estado de salud de los dos corredores que resultaron con complicaciones de salud tras participar en la Maratón Medellín-2026. Cabe recordar que, tras la competición, se reportó que una joven de 20 años y un hombre de 39 presentaron complicaciones médicas que requirieron atención de los paramédicos y el posterior traslado de los afectados a centros asistenciales de la ciudad. Según trascendió, la joven estaba corriendo la categoría de 21 kilómetros, mientras que el hombre se había inscrito en la categoría de 42 kilómetros. En contexto: Maratón Medellín: dos corredores sufrieron complicaciones de salud EL COLOMBIANO conoció que, afortunadamente, el hombre ya salió del hospital del Oriente de la ciudad a donde había sido remitido. Su salida del centro asistencial se dio en la noche de este domingo 6 de septiembre. Cabe destacar que, según informó la Alcaldía de Medellín, el corredor sufrió convulsiones durante la Maratón Medellín-2026 al parecer derivadas de sus antecedentes por epilepsia. Infortunadamente, la corredora de 20 años sigue internada con pronóstico reservado en un centro clínico del Centro de la ciudad, luego de sufrir graves quebrantos de salud tras su participación en la competición. La organización de la carrera explicó que en ambas situaciones fueron activados los protocolos establecidos para atender emergencias médicas durante la competencia y que se brindó la asistencia correspondiente. Maratón Medellín señaló que permanece atenta a la evolución de los dos corredores y pidió respetar la privacidad de sus familias. Cabe señalar que la carrera atlética de la ciudad se llevó a cabo este domingo 6 de septiembre con la participación de más de 26.000 atletas en las rutas de 10K, 21K y 42K. A las 5:30 a. m., más de 14.000 corredores tomaron la salida desde el Parque de las Luces para enfrentar los 21 kilómetros. En la jornada también participaron cerca de 6.700 atletas en los 42K y 5.200 en los 10K. Lea también: Téngalo presente: si va a correr una maratón, esto es lo que debe tener en cuenta para prevenir inconvenientes de salud La cifra total de corredores llegó a 30.000, incluidos los 4.000 participantes que corrieron el sábado la categoría 5K. Atletas de Puerto Rico, Venezuela, México, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia entregaron todo en el asfalto. Al final, esta histórica edición de 2026 coronó como rey absoluto al keniata Erik Kiptanau, quien cruzó la meta deteniendo el cronómetro en un impresionante tiempo de 2:17:35. En femenino, la peruana Deisy Castro se alzó con la gloria al registrar 2:38:09. Bloque de Preguntas y Respuestas