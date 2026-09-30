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Alcalde de Medellín se va de vacaciones ¿Quién será el mandatario encargado?

Federico Gutiérrez anunció que se tomará unos días aprovechando la semana de receso escolar, para vacacionar con su familia.

  • El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en un evento de ciudad. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en un evento de ciudad. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
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hace 6 horas
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Por medio de su cuenta en la red social X, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció que durante unos días, la ciudad quedará a cargo de uno de sus secretarios de despacho más cercanos.

“Hola. ¿Cómo están? Quiero informarles que estaré unos días por fuera de la ciudad. Aprovechando la semana de receso escolar (del 5 al 12 de octubre), sacaré unos días de vacaciones con mi familia. Dejo a Manuel Villa como Alcalde encargado”, escribió el alcalde.

Manuel Villa, es el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana Manuel Villa Mejía.

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Villa ya ha sido alcalde encargado en otras ocasiones. Por ejemplo entre el 6 y el 25 de julio de 2025 dirigió la ciudad. Igual hizo entre el 27 de abril y el 30 de abril de 2026 cuando el alcalde Gutiérrez viajó a Madrid para recibir un reconocimiento relacionado con el programa Cero Hambre.

Incluso Villa aparece como alcalde encargado entre el 16 y el 19 de marzo de 2016. Para esas fechas Gutiérrez viajó a San Sebastián, España, para participar en el Congreso Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y designó a Villa Mejía –entonces su secretario privado– como alcalde encargado.


“Saben que si por mi fuera, no sacaba vacaciones, pero es importante sobre todo por los hijos. Confío plenamente en Manuel y sé de sus capacidades para liderar la ciudad y el equipo de la Alcaldía”, detalló Gutiérrez en su mensaje.

El mandatario cerró el trino indicando que pese al periodo que sacará de vacaciones con su familia, “de todas formas, no me desconecto y sigo pendiente de todo No existe mayor orgullo para mí, que ser Alcalde de Medellín”, apuntó.

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Por ahora no se ha conocido el respectivo decreto que designe el plazo de tiempo en el que Villa asuma las funciones como alcalde encargado.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Quién quedó como alcalde encargado de Medellín durante las vacaciones de Federico Gutiérrez?
El alcalde encargado de Medellín durante la ausencia de Federico Gutiérrez es Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la ciudad.
¿Por qué Federico Gutiérrez dejó a Manuel Villa como alcalde encargado?
Federico Gutiérrez designó a Manuel Villa como alcalde encargado porque se ausentará unos días de Medellín para tomar vacaciones con su familia durante la semana de receso escolar.
¿Cuántas veces ha sido Manuel Villa alcalde encargado de Medellín?
Con los períodos documentados en la información disponible, Manuel Villa Mejía ha sido alcalde encargado de Medellín en al menos tres ocasiones anteriores: del 16 al 19 de marzo de 2016, del 6 al 25 de julio de 2025 y del 27 al 30 de abril de 2026. El nuevo encargo anunciado por Gutiérrez constituiría un período adicional.

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