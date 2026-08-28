Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones

La Fiscalía General de la Nación realizó este viernes 28 de agosto una gigantesca operación de extinción de dominio en contra de un reconocido influencer en el departamento de Antioquia. Fueron ocupados lujosos bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos. Le puede interesar: Arrancó la construcción del Recreo Cultural de Guayabal, un edificio para que la gente de la comuna 15 se recree y cultive el arte Se trata de Kevin Alex Thobias, quien fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.

En ese sentido, las investigaciones, que se llevan a cabo desde el año pasado, han revelado que parte del patrimonio del influencer fue constituido con su presunto actuar ilícito.

Los lujos carros de Kevin Alex Thobias. FOTO: Fiscalía General de la Nación

Los bienes incautados corresponden a cinco inmuebles y cuatro carros de alta gama. Entre ellos, una mansión ubicada en el sector de El Poblado, dotada con cancha de tenis, sala de cine, un lago, sauna, jacuzzi y objetos lujosos. La Fiscalía, en medio del allanamiento en el inmueble, encontró joyas, documentación de interés y dinero en efectivo en denominaciones de pesos colombianos y moneda extranjera.

Kevin Thobias: el influencer y empresario que trajo la primera Cybertruck a Medellín

El empresario e influencer estadounidense de 30 años Kevin Alex Thobias es reconocido en la ciudad de Medellín por traer autos importados a las carreteras nacionales, entre ellos un Bugatti y una Cybertruck, la primera en la ciudad hace unos años. Este primero lo habría dejado en evidencia. A este joven, originario de Chicago, Estados Unidos, lo arrestaron el pasado 10 de julio de 2025 en una lujosa propiedad de Puerto Rico, por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de activos. Y es que, siendo propietario y único accionista de Nutragroup Holdings LLC, lo acusan de haber liderado un esquema que manipulaba información sobre los productos que comercializaba, haciendo que obtuviera una ventaja competitiva desleal sobre otras compañías del mercado como Amazon Marketplace.

Él es Kevin Alex Thobias, el influencer y empresario estadounidense. FOTO: Tomada de las redes sociales de @kevinthobias

De acuerdo con las investigaciones, el empresario eliminaba las reseñas negativas que había sobre los productos que comercializaba, distorsionando la percepción de éxito sobre los artículos que su compañía vendía. Otra de las acusaciones es sobre el valor de su compañía, el cual presuntamente fue inflado en una transacción comercial por 6.6 millones de dólares, siendo esta con la que habría comprado el Bugatti Chiron traído a Colombia y avaluado en 3.2 millones de dólares, 12.800 millones de pesos colombianos, aproximadamente. Según las acusaciones registradas en su contra, Thobias vendió a una empresa cuentas de Amazon y bases de datos relacionadas con sus productos para aumentar el valor ficticio de la empresa y mintió sobre la constitución de la compañía para expedir decretos de exportación.

La entrada a la mansión de Tobias en Medellín. FOTO: Fiscalía General de la Nación

Luego del arresto, al hombre se le hizo la lectura de acusación de cargos ante la jueza Camille Vélez Rive del Tribunal Federal de San Juan, Puerto Rico. Después de ese proceso, Thobias fue dejado en libertad sin pago de fianza, mientras continúa la investigación en su contra. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Por ahora, al influencer que comenzó su carrera empresarial en Miami y a partir del 2018 movió sus operaciones a Puerto Rico y Medellín, se le había seguido viendo con autos lujosos y en las zonas más exclusivas de la capital antioqueña, según sus publicaciones en redes sociales, hasta antes de la extinción de dominio.

Esa fue la más reciente historia de Instagram de Thobias, quien al parecer está en el inmueble que embargaron. FOTO: Fiscalía General de la Nación y tomada de las redes sociales de @kevinthobias

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