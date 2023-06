¿Quiénes son los nuevos inquilinos del apartamento del que se fue Luis Pérez?

El agravante es que, por lo visto, las rutinas de los ocupantes del apartamento 903 de la torre 1 no son muy convencionales, porque parte de los incidentes con sonido estridente que se extiende hasta el amanecer han acontecido hasta en días laborables.

Uno de los habitantes del complejo le contó a EL COLOMBIANO que el problema es tan extremo que no ha bastado con acudir a la vigilancia interna y al poder de convencimiento del comité de convivencia, porque los causantes no hacen caso, ha sucedido tres veces.

Hablan de fiestas extravagantes con música a alto volumen que no cesan durante toda noche, haciéndose insoportable, al punto de que las quejas han llegado hasta la Estación de Policía de El Poblado.

No obstante las cosas cambiaron desde que la Fiscalía le quitó Torrealta y se sembró una sombra sobre la adquisición de sus bienes.

Además, no se trata de una incomodidad que lastime solo los oídos sino que han provocado nerviosismo, pues aseguran que se ha escuchado el estruendo por la rotura de vidrios y en una ocasión, en medio del zafarrancho, se habría dado un escándalo en el que alguien sacó un arma.

Un vecino asegura que el exgobernador comenzó a sacar cosas a cuentagotas y que, en esas, fue objeto de un robo pero de manera extraña se habría negado a reportarlo.

Después cundió la voz de que le había vendido el apartamento a un australiano y que le ofrecieron $300 millones más del precio convenido si se apresuraba a dejarlo vacío. Comenzando diciembre, Perez se trasteó con el mobiliario voluminoso y sus pinturas.

Una carta con fecha del 9 de diciembre pasado y firmada por el gerente de una empresa que dice manejar el inmueble, le presenta los nuevos propietarios a la administradora de Torres de Benares. Se trata de un extranjero y una colombiana, quien sería su pareja, los mismos que han tenido que contestar las preguntas de las autoridades sobre los escándalos, pero extrañamente una consulta reciente del registro de propietarios del país muestra a Pérez, el político de 71 años, aún como el dueño del inmueble.

Buscamos la versión de Pérez pero al cierre de esta edición no la habíamos logrado porque no le entró la llamada y al parecer tampoco tenía cobertura por web porque el mensaje de Whatsapp no le llegó. También llamamos a quienes se presentaron como nuevos propietarios del 903 y alguien que dijo ser su representante sostuvo que solo una vez les han llamado la atención por la bulla y lo resolvieron bajándole el volumen a la música (ver: ‘Solo una vez nos han regañado’).