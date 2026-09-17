Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Muy “campante”: capturaron en Castilla a hombre que llevaba una lora frentiamarilla en el hombro

Tras el procedimiento, la lora frentiamarilla fue recuperada y entregada a la autoridad ambiental para iniciar el proceso de valoración y rehabilitación.

  • Durante el procedimiento también se presentó una situación relacionada con su identificación, pues en principio habría entregado un nombre y después suministró otro. FOTOS Policía Metropolitana.
    Durante el procedimiento también se presentó una situación relacionada con su identificación, pues en principio habría entregado un nombre y después suministró otro. FOTOS Policía Metropolitana.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un hombre fue capturado en flagrancia en la Comuna 5 Castilla, de Medellín, luego de que uniformados de la Policía lo sorprendieran llevando sobre uno de sus hombros una lora frentiamarilla.

El procedimiento se realizó durante un operativo de control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre adelantado por integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Lea más: Triste desenlace: murió la guacamaya que había sido rescatada en Robledo

Los uniformados se encontraban realizando labores de vigilancia cuando, en la carrera 75 con calle 95 de este barrio, observaron al hombre con el ave sobre el hombro. Al ser requerido para demostrar que contaba con permiso para tenerla en su poder, manifestó que no tenía autorización.

Durante el procedimiento también se presentó una situación relacionada con su identificación, pues en principio habría entregado un nombre y después suministró otro.

Ante lo ocurrido, la Policía lo capturó y lo dejó a disposición de la autoridad judicial competente.

El caso fue presentado bajo el delito contemplado en el artículo 328A de la Ley 2111 de 2021, relacionado con conductas asociadas al tráfico de fauna.

Tras el procedimiento, la lora frentiamarilla fue recuperada y entregada a la autoridad ambiental para iniciar el proceso de valoración y rehabilitación.

La especie, cuyo nombre científico es Amazona ochrocephala, pertenece a la familia de los psitácidos, grupo en el que también están incluidos loros, pericos, cotorras y guacamayas.

Estas aves figuran entre las especies que más terminan en manos de personas que pretenden tenerlas como animales de compañía.

El problema comienza cuando un ejemplar es extraído de su ambiente natural y trasladado a una vivienda o establecimiento. Aunque algunas aves pueden acostumbrarse a la presencia humana, ese proceso puede dificultar posteriormente su regreso a la vida silvestre.

Por esa razón, las autoridades ambientales insisten en que los animales silvestres no deben adquirirse, regalarse ni mantenerse como mascotas.

Más de 2.000 loras, pericos y guacamayas han pasado por el Hogar de Paso de Corantioquia

El caso ocurrido en Castilla se suma a un panorama más amplio de tráfico y tenencia ilegal de aves en el departamento.

Entérese: Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín

De acuerdo con cifras de Corantioquia, desde que comenzó a funcionar su Hogar de Paso han ingresado 2.078 ejemplares de la familia Psittacidae, después de ser rescatados de redes de tráfico o entregados voluntariamente por ciudadanos. Solo en lo corrido de 2026 ya habían sido recibidas 233 aves de este grupo.

Las cifras también muestran que el problema ha mantenido una tendencia ascendente en los últimos años. El Hogar de Paso recibió 274 psitácidos en 2023, 290 en 2024 y 364 durante 2025, el registro más alto de la serie presentada por la autoridad ambiental.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué capturaron a un hombre que llevaba una lora en el hombro en Castilla?
La Policía lo capturó en flagrancia porque llevaba una lora frentiamarilla y, al ser requerido para demostrar que tenía autorización para poseerla, manifestó que no contaba con permiso. El caso fue presentado ante la autoridad judicial por una conducta relacionada con el tráfico de fauna.
¿Dónde capturaron al hombre que llevaba una lora frentiamarilla en Medellín?
El procedimiento ocurrió en Castilla, Comuna 5 de Medellín, específicamente en la carrera 75 con calle 95, durante un operativo de control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre.
¿Qué delito le imputaron al hombre capturado con una lora en Medellín?
La Policía dejó el caso a disposición de la autoridad judicial bajo el delito contemplado en el artículo 328A de la Ley 2111 de 2021, relacionado con conductas asociadas al tráfico de fauna.

Temas recomendados

Corantioquia
Animales
aves
Tráfico de animales
Fauna silvestre
Rescate de fauna silvestre
Medellín
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos