Muy “campante”: capturaron en Castilla a hombre que llevaba una lora frentiamarilla en el hombro

Un hombre fue capturado en flagrancia en la Comuna 5 Castilla, de Medellín, luego de que uniformados de la Policía lo sorprendieran llevando sobre uno de sus hombros una lora frentiamarilla.
El procedimiento se realizó durante un operativo de control al tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre adelantado por integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Los uniformados se encontraban realizando labores de vigilancia cuando, en la carrera 75 con calle 95 de este barrio, observaron al hombre con el ave sobre el hombro. Al ser requerido para demostrar que contaba con permiso para tenerla en su poder, manifestó que no tenía autorización.
Durante el procedimiento también se presentó una situación relacionada con su identificación, pues en principio habría entregado un nombre y después suministró otro.