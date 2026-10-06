Culminan obras de estabilización en la loma de Los Balsos, tras el alud que obligó a cerrar la vía en mayo de 2025

Luego de 17 meses de haberse presentado un gran movimiento de tierra en Los Balsos, de El Poblado, que obligó a cerrar la importante vía de acceso a este sector de Medellín durante casi tres meses, la Alcaldía informó que dio por terminadas las obras de estabilización del terreno.
Fuentes del distrito indicaron que la intervención se desarrolló en un área aproximada de 18.400 metros cuadrados y requirió una inversión superior a $19.500 millones.
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Las obras tuvieron como finalidad recuperar las condiciones del terreno, mejorar el manejo de las aguas y reducir el riesgo en la zona.
Entre los principales trabajos que se acometieron estuvieron la construcción de 13 terrazas a lo largo de la ladera, que contribuyen a mejorar la estabilidad del talud, la instalación de más de 4.900 metros de drenes para evacuar el agua acumulada en el interior del terreno y un pedraplén en la parte baja del talud, que aporta soporte a la ladera.