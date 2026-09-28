¡Alivio para embalses y trancones en las vías! Más de 10 horas de intensas lluvias en Medellín y su área metropolitana

Desde las 7:00 p.m. de este domingo, aproximadamente, y hasta la madrugada de hoy lunes ha llovido en Medellín, su área metropolitana y algunos otros municipios del departamento.

La avenida 33, sentido oriente occidente, es otra de las vías en las que los ciudadanos reportan alta congestión debido a las lluvias. Foto: Cortesía

Si bien esta agua era necesaria para sopesar la baja de niveles de los embalses como consecuencia del fenómeno de El Niño, las autoridades y ciudadanos reportan algunos accidentes viales y caos en la movilidad. Puede leer: Alarma por nivel de embalses que surten al Aburrá. Están al 65% ¿Vienen más racionamientos?

🌧️ A esta hora se presentan lluvias en diferentes sectores del Distrito, por lo que recomendamos conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura y encender las luces. pic.twitter.com/6diQsVAHlc — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) September 28, 2026

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) reportó cuatro casos por desplome de árbol en vía pública, sin personas lesionadas, y encharcamientos e inundación en calles del noroccidente de la ciudad, por las lluvias registradas durante la madrugada. Es así como, en la comuna La Candelaria, centro de la ciudad, en la calle 56A con carrera 39, debido a la caída de un árbol sobre la vía. Las autoridades solicitan tomar vías alternas y transitar con precaución. De igual manera, en la Avenida Regional, a la altura del Puente del Mico, en el norte, hay congestión vehicular debido a un siniestro sobre la vía. Para saber más: ¿Están en riesgo los alumbrados navideños de Medellín por el Fenómeno de El Niño?

En la Autopista Norte, a la altura del municipio de Bello, se presenta congestión vehicular. Foto: Cortesía

Igualmente, en la Autopista Norte, sentido norte-sur, a la altura de la estación de servicio de Zenú, otro choque entre automotores está generando dificultades en el tráfico. Ante las intensas precipitaciones de las últimas horas, la Secretaría de Movilidad recomienda conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura y encender las luces. Para saber más: La rutina para ahorrar agua y energía sin perder el domingo

🌧️ A esta hora se presentan lluvias en diferentes sectores del Distrito, por lo que recomendamos conducir con precaución, reducir la velocidad, mantener una distancia segura y encender las luces. pic.twitter.com/6diQsVAHlc — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@movilidad_med) September 28, 2026

Según el más reciente reporte del Sistema de Alertas Tempranas, Siata, continúan las lluvias en el Distrito y Bello con acumulados máximos en los últimos minutos de 2 mm, en Copacabana los acumulados no superan acumulados de 1 mm y en Girardota los acumulados máximos están alrededor de los 4 mm.

Septiembre, según el Siata, marca el comienzo de una nueva temporada de lluvias en la región. Foto: Cortesía

El aguacero en medio de un periodo de sequía, las alertas de las autoridades ante la falta y la posibilidad de cortes en servicios públicos debido a los bajos niveles de los embalses, tiene que ver, según el Siata, con que tanto el fenómeno de El Niño como las lluvias pueden coexistir, pues una condición climática general más seca no impide que determinados sistemas atmosféricos produzcan lluvias durante varios días. Siga leyendo: ¡No guarde el paraguas! Siata explica por qué está lloviendo en Medellín pese al fenómeno de El Niño

Según explicó recientemente a EL COLOMBIANO Julián Sepúlveda, líder del equipo de meteorología de Siata, el fenómeno Enso (El Niño-Oscilación del Sur), en su fase cálida, comenzó a consolidarse desde abril y sus efectos sobre la región ya pueden observarse en los registros de lluvia y temperatura. Eso significa que, aunque estén ocurriendo aguaceros puntuales, el panorama general sigue siendo de menor precipitación. Además, septiembre marca el comienzo de una nueva temporada de lluvias en la región. Sin embargo, los modelos globales apuntan a que entre septiembre, octubre y noviembre los acumulados podrían mantenerse por debajo de los valores habituales debido a la influencia de El Niño. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: