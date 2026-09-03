El Distrito ya abrió licitación para el complejo acuático del Gran Parque Medellín: estas son las obras que vienen

El nuevo Complejo Acuático Carlos Mauro Hoyos dejó de ser un proyecto anunciado y entró en una etapa decisiva. Medellín ya publicó en SECOP II la licitación para contratar las obras de construcción del escenario que reemplazará al antiguo coliseo ubicado en el Aeroparque Juan Pablo II.
El anuncio lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que el proceso de contratación ya está disponible en la plataforma estatal y que la obra hace parte de la transformación integral que el Distrito adelanta en este sector del suroccidente de la ciudad.