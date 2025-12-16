x

Juan David Duque, exsecretario de Daniel Quintero al que destituyeron, va al Senado de la mano de Roy Barreras

Duque fue secretario Privado de Quintero en la Alcaldía de Medellín y el Concejo lo destituyó por no responder por el escándalo de la caja menor de la Alcaldía.

  • Juan David Duque, secretario de Daniel Quintero, aspirará al Senado. FOTO: X @JUANDUQUEGA
    Juan David Duque, secretario de Daniel Quintero, aspirará al Senado. FOTO: X @JUANDUQUEGA
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 horas
bookmark

Juan David Duque, quien fue secretario Privado de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, es ahora candidato al Senado por el Frente Amplio Unitario, el movimiento encabezado por el exsenador Roy Barreras.

Duque fue destituido por el Concejo de la ciudad después de que no diera respuestas por el escándalo de los fondos fijos donde quedó en evidencia que el exalcalde y su círculo cercano usaban la caja menor de la Alcaldía para gastar a sus anchas.

En contexto: Donas, perros calientes, panaderías y restaurantes de lujo: así se gasta la Alcaldía de Medellín su “caja menor”

Tras su salida de la Alcaldía, Duque ha sido uno de los exfuncionarios que se ha mantenido más cercano a Quintero. Incluso en redes se le ha visto más cercano y beligerante a favor del polémico exalcalde que otros exfuncionarios como Esteban Restrepo o Juan Pablo Ramírez. Además, Quintero y Duque suelen publicar fotos y videos juntos en el gimnasio.

En agosto pasado, Quintero había nombrado a Duque como jefe de debate de su campaña presidencial, pero ante los líos jurídicos que ha tenido para inscribirse como candidato, está buscando alianzas y parece que con Roy se entiende bien, de hecho, Roy lo habría ayudado a conseguir el aval que recientemente anunció del partido indígena AICO.

Duque ocupará el puesto 19 de la mencionada lista.

Hay que recordar que, desde su rol en la Alcaldía, Duque era el funcionario que daba el visto bueno en el manejo de los fondos fijos reembolsables, una especie de caja menor de la que, según investigan órganos de control, el entonces alcalde Quintero y su entorno habrían pagado almuerzos en restaurantes costosos, comidas rápidas, mercados y hasta flores .

Además, también es motivo de indagación el posible cobro doble, pues en las mismas fechas en las que el mandatario aparecía viaticando en otras ciudades, a la vez figuraban facturas por comida en Medellín.

Puede leer: Juan David Duque perdió el pulso en la Corte para reversar moción de censura que lo sacó de la administración Quintero

Tras cerca de 20 llamados a una comisión accidental del Concejo para que rindiera cuentas sobre su los posibles malos manejos, a la que Duque no asistió nunca, la corporación lo citó a una sesión de control político el 10 de noviembre de 2023 en la que se votó por mayoría una moción de censura contra él, lo que en términos prácticos obligaba al alcalde -en ese momento estaba un encargado ante la renuncia de Quintero- a declararlo insubsistente.

Duque se convirtió en el primer funcionario público de la historia de la ciudad en someterse (y ser declarado insubsistente) a una moción de censura por parte del Concejo.

Daniel Quintero y Juan David Duque tienen una íntima amistad.

En febrero del 2024, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria a Duque por este caso, aduciendo que él habría usado los recursos públicos de la ciudad para su propio beneficio y para el de otros funcionarios, como por ejemplo la exgestora social Diana Osorio y el mismo exalcalde Daniel Quintero.

“La entidad determinó que, al parecer el exfuncionario, en su condición de secretario privado del despacho de la Alcaldía de Medellín se apropió indebidamente y en beneficio de terceros, de bienes destinados a satisfacer gastos necesarios, imprevistos y urgentes de la administración distrital de Medellín”, indicó la Procuraduría en el pronunciamiento.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Por qué destituyeron a Juan David Duque en Medellín?
Fue destituido por el Concejo mediante moción de censura en noviembre de 2023. La decisión se tomó tras su negativa a rendir cuentas sobre el presunto mal manejo de los fondos fijos (caja menor) de la Alcaldía de Daniel Quintero.
¿Qué partido avala la candidatura de Juan David Duque al Senado?
Duque se inscribió con el aval del partido indígena AICO, en una alianza estratégica facilitada por Roy Barreras y su movimiento Frente Amplio Unitario. Ocupará el renglón número 19 de dicha lista nacional.
¿Qué procesos legales tiene vigentes Juan David Duque?
Actualmente tiene una investigación disciplinaria abierta en la Procuraduría. Se le acusa de presunta apropiación indebida de bienes públicos para beneficio propio y de terceros, incluyendo gastos suntuarios como restaurantes de lujo y mercados personales.

Utilidad para la vida