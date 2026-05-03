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El retorno del escalador: Iván Ramiro Sosa volvió a un podio en Europa luego de tres años

En el Tour de Turquía, el colombiano fue subcampeón, a tan solo 5 segundos del vencedor. En la clasificación de la montaña también fue segundo.

  • Ivan Sosa sumó en Turquía, su triunfo 18 como profesional. Recuperó confianza para nuevos retos. FOTO @Kernpharma
    Ivan Sosa sumó en Turquía, su triunfo 18 como profesional. Recuperó confianza para nuevos retos. FOTO @Kernpharma
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) retornó este domingo a un podio en una carrera por etapas luego de tres años.

Después de ser tercero en la Vuelta a Asturias en 2023, el cundinamarqués, recuperado de la endofibrosis en la arteria ilíaca y por la que tuvo que ser operado en 2025, terminó subcampeón del Tour de Turquía, en el que ganó etapa y lideró la prueba durante tres días.

El corredor de 28 años, uno de los grandes gregarios que tuvo Egan en el equipo Ineos y quien en febrero pasado sorprendió con su gran nivel en el Nacional de ruta en Zipaquirá al terminar segundo detrás de Bernal, ratificó su gran momento en Turquía al dar batalla hasta la fracción final en Ankara, donde triunfó el australiano Sebastian Berwick (Caja Rural).

Sosa terminó a cinco segundos. El podio lo completó el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali), a 59 segundos.

En la clasificación de la montaña, Iván Ramiro terminó también segundo, a un punto del vencedor Berwick.

Lea: Hasta en Vietnam los ciclistas colombianos se lucen

En dicha prueba también fue protagonista el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural), quien logró dos top-10, mostrando esa ambición de añadir más triunfos en su historial de ruta, en el que es el segundo colombiano con más triunfos (52), detrás de Nairo Quintana (53). El próximo desafío de Gaviria será el Tour de Hungría, desde el 13 de mayo.

Higuita, cerca del top-10

El antioqueño Sergio Andrés Higuita (Astana) fue el mejor colombiano en el Tour de Romandía, carrera suiza que conquistó por primera vez Tadej Pogacar (UAE).

Higuita, que poco a poco recupera su mejor versión tras las lesiones y problemas de salud que lo aquejaron en el último año y preinscrito para el Tour de Francia, finalizó undécimo, a 4.12 del prodigio esloveno, quien dominó la carrera de principio a fin con cuatro victorias de etapa, incluida la que acabó este domingo en el alto de Leysin. Nairo, quien este año se retirará de la alta competencia, finalizó 21°, a 10.19.

Paula, en Vuelta a España

La pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa - Fundación Euskadi) terminó con el mismo tiempo de la vencedora, la suiza Noemi Rüegg (Education First), en la primera etapa de la Vuelta a España Femenina, que tuvo un recorrido de 113.9 kilómetros entre Marín y Salvaterra de Miño. Por su parte, la también paisa Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) arribó 115°, a 15.36.

Este lunes, en la segunda fracción, se recorrerán 109,8 km, entre Lobios y San Cibrao Das Viñas.

Siga leyendo: Tras triunfo en Asturias, Nairo Quintana mide sus fuerzas en el Tour de Romandía

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