Destituyen e inhabilitan por 20 años a médico de Metrosalud por presunto abuso sexual a una paciente en Medellín

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a un médico de Metrosalud en Medellín, al considerar, dentro del proceso disciplinario, que incurrió en presuntos actos sexuales abusivos contra una paciente menor de edad durante una consulta hace cinco años. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá.
El profesional sancionado es Diego Humberto López Zapata, quien para entonces se desempeñaba como médico general de la Empresa Social del Estado Metrosalud.
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Según el fallo de primera instancia citado por el Ministerio Público, recibió a la menor en su consultorio, conoció el motivo de la consulta y, aprovechando que se encontraba sin un adulto acompañante, la habría inducido a realizar tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento. La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.