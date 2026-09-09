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Destituyen e inhabilitan por 20 años a médico de Metrosalud por presunto abuso sexual a una paciente en Medellín

Diego Humberto López Zapata recibió la máxima sanción disciplinaria luego de que la Procuraduría determinara que incurrió en una falta gravísima y dolosa contra una menor de edad.

  • La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo. FOTO COLPRENSA.
    La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a un médico de Metrosalud en Medellín, al considerar, dentro del proceso disciplinario, que incurrió en presuntos actos sexuales abusivos contra una paciente menor de edad durante una consulta hace cinco años. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá.

El profesional sancionado es Diego Humberto López Zapata, quien para entonces se desempeñaba como médico general de la Empresa Social del Estado Metrosalud.

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Según el fallo de primera instancia citado por el Ministerio Público, recibió a la menor en su consultorio, conoció el motivo de la consulta y, aprovechando que se encontraba sin un adulto acompañante, la habría inducido a realizar tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento. La Procuraduría calificó la conducta como falta gravísima cometida a título de dolo.

El caso se remonta a una consulta en 2021

Los hechos investigados ocurrieron en el centro de salud Manantial de Vida, en el barrio Blanquizal de Medellín, donde, de acuerdo con la investigación que dio origen al proceso, también fueron denunciados otros presuntos abusos contra pacientes.

En febrero de 2025, EL COLOMBIANO informó que la Procuraduría había formulado cargos contra López Zapata por presuntos actos sexuales abusivos contra dos pacientes: una menor de edad y una mujer embarazada.

En ese momento, el proceso disciplinario se encontraba en etapa de juicio, después de que el Ministerio Público recopilara elementos para establecer si el médico había vulnerado la libertad y la integridad de las pacientes en ejercicio de sus funciones.

La Procuraduría abrió el expediente disciplinario por estos hechos y, posteriormente, concluyó que sí existió responsabilidad disciplinaria respecto de la agresión denunciada por la menor.

El médico ya había sido capturado

López Zapata había sido capturado en abril de 2022 por agentes de la Sijín, cuando se encontraba realizando una visita a un Centro Día cercano a La Minorista. La captura estaba relacionada con las denuncias por abuso sexual que se investigaban desde 2021.

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Cabe aclarar que la reciente decisión de la Procuraduría corresponde al ámbito disciplinario. Esto es diferente del proceso penal que pudo o haberse desarrollado a la par ante la Fiscalía y los jueces.

Además, esta decisión corresponde a un fallo de primera instancia, por lo que el trámite disciplinario todavía puede estar sujeto a los recursos y etapas previstos por la ley.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué decisión tomó la Procuraduría contra el médico de Metrosalud?
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a Diego Humberto López Zapata, médico general de Metrosalud, por una falta disciplinaria que el organismo calificó como gravísima y dolosa, relacionada con actos sexuales abusivos contra una paciente menor de edad.
¿Qué ocurrió con la paciente menor de edad atendida por este médico en Medellín?
Según el fallo de primera instancia, durante una consulta médica realizada en 2021 en Medellín, el médico habría aprovechado que la menor se encontraba sin un adulto acompañante para inducirla a realizar tocamientos de naturaleza sexual sin su consentimiento.
¿Por qué la Procuraduría impuso la máxima sanción disciplinaria a este médico de Medellín?
El Ministerio Público consideró que el médico aprovechó la posición de confianza y autoridad propia de la relación médico-paciente para cometer la conducta. Por esa razón, calificó la falta como gravísima y cometida a título de dolo.

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