No caiga con imagen que rueda en redes: el pico y placa en Medellín no ha cambiado aún

Como suele suceder, justo en los días previos a la rotación del pico y placa en el Valle de Aburrá, se hacen virales informaciones falsas con los números que tendrán restricciones.

Ante esta situación y la propagación de piezas falsas, las autoridades de Medellín y del área metropolitana, alertaron sobre esta práctica y pidieron a los ciudadanos no caer en la trampa.

“¡Atención Medellín! El pico y placa no ha rotado. Informaremos oportunamente la nueva rotación. Evita compartir información falsa y consulta siempre las novedades a través de nuestros canales oficiales”, indicó la Alcaldía de Medellín en sus cuentas oficiales.