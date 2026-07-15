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No caiga con imagen que rueda en redes: el pico y placa en Medellín no ha cambiado aún

La Administración Distrital y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá piden a la comunidad estar atenta a la información oficial sobre la rotación, que en las próximas semanas será divulgada.

  • Autoridades en el Valle de Aburrá alertaron sobre la circulación falsa con una supuesta rotación de pico y placa. Pidieron a los ciudadanos no caer en la trampa.
    Autoridades en el Valle de Aburrá alertaron sobre la circulación falsa con una supuesta rotación de pico y placa. Pidieron a los ciudadanos no caer en la trampa.
  • Hasta el momento no ha definido una fecha oficial para el anuncio, aunque siempre lo hacen con una o dos semanas de antelación.
    Hasta el momento no ha definido una fecha oficial para el anuncio, aunque siempre lo hacen con una o dos semanas de antelación.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Como suele suceder, justo en los días previos a la rotación del pico y placa en el Valle de Aburrá, se hacen virales informaciones falsas con los números que tendrán restricciones.

Ante esta situación y la propagación de piezas falsas, las autoridades de Medellín y del área metropolitana, alertaron sobre esta práctica y pidieron a los ciudadanos no caer en la trampa.

“¡Atención Medellín! El pico y placa no ha rotado. Informaremos oportunamente la nueva rotación. Evita compartir información falsa y consulta siempre las novedades a través de nuestros canales oficiales”, indicó la Alcaldía de Medellín en sus cuentas oficiales.

Hasta el momento no ha definido una fecha oficial para el anuncio, aunque siempre lo hacen con una o dos semanas de antelación.
Hasta el momento no ha definido una fecha oficial para el anuncio, aunque siempre lo hacen con una o dos semanas de antelación.

La medida actual está definida para que finalice el 31 de julio, por lo que todavía le quedan 15 días.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, que es la responsable de establecer las condiciones de esta normativa para los 10 municipios del Valle de Aburrá, hasta el momento no ha definido una fecha oficial para el anuncio, aunque siempre lo hacen con una o dos semanas de antelación.

La forma en la que se hará la rotación de los dígitos mantendría la misma fórmula que se aplicó desde 2024, que consistirá en un sorteo de los números, buscando que ningún dígito repita día de la semana en comparación con los dos últimos semestres.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la situación de alerta que motiva la publicación de este artículo periodístico?
Las autoridades intentan mitigar: la circulación y viralización de imágenes o informaciones falsas sobre la nueva rotación del pico y placa antes de que esta sea oficial.
¿Bajo qué condiciones temporales y con qué plazos de antelación se suele anunciar y ejecutar el cambio de rotación?
La medida vigente va hasta el 31 de julio (por lo que restan 15 días) y que históricamente el anuncio oficial se realiza con dos semanas de anticipación para que la ciudadanía pueda prepararse.
¿Qué método técnico se utiliza para garantizar la equidad en la asignación de los días de restricción para los conductores?
Se utiliza una fórmula de “sorteo” establecida desde 2024, con una regla matemática clara: evitar que a un mismo dígito le toque el mismo día de restricción que tuvo en los dos semestres anteriores.

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