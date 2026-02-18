Emergencia por incendio causó susto en La Iguaná, en Medellín

Las autoridades de socorro de Medellín brindaron detalles del incendio estructural que se registró esta mañana en el centro-occidente de la ciudad.

Según detalló el Dagrd, el incidente ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en la Carrera 65 con la calle 59A, en un inmueble aledaño a la sede de El Volador de la Universidad Nacional.

Hasta el sitio se movilizaron una máquina y varios equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, cuando los rescatistas fueron alertados mediante llamada al 123 de la deflagración en un edificio de varios niveles.



Al llegar al lugar, los bomberos encontraron un incendio en el quinto nivel de la estructura. Las llamas ya habían provocado una fuerte presencia de humo, lo que generó afectación en por lo menos dos de los ocupantes del inmueble.

Estas personas requirieron atención médica por inhalación de humo, aunque no se han reportado heridas graves ni víctimas fatales.



Las causas del incendio aún se desconocen, y las autoridades mantienen las labores de investigación para determinar qué originó el siniestro.