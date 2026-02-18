Emergencia por incendio causó susto en La Iguaná, en Medellín

Las autoridades de socorro de Medellín brindaron detalles del incendio estructural que se registró esta mañana en el centro-occidente de la ciudad. Según detalló el Dagrd, el incidente ocurrió cerca de las 10:00 a.m. en la Carrera 65 con la calle 59A, en un inmueble aledaño a la sede de El Volador de la Universidad Nacional. Hasta el sitio se movilizaron una máquina y varios equipos del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín, cuando los rescatistas fueron alertados mediante llamada al 123 de la deflagración en un edificio de varios niveles.Lea también: Incendio dejó “en la calle” a dos familias de La Pintada; damnificados buscan solidaridadAl llegar al lugar, los bomberos encontraron un incendio en el quinto nivel de la estructura. Las llamas ya habían provocado una fuerte presencia de humo, lo que generó afectación en por lo menos dos de los ocupantes del inmueble. Estas personas requirieron atención médica por inhalación de humo, aunque no se han reportado heridas graves ni víctimas fatales.Las causas del incendio aún se desconocen, y las autoridades mantienen las labores de investigación para determinar qué originó el siniestro. Según el Dagrd, en enero de 2026, la capital antioqueña acumuló 122 incendios. De acuerdo con ese balance, de ese acumulado, 71 corresponden a incendios estructurales, 21 a quemas en sitios públicos de consideración, 17 a incendios vehiculares y 13 a incendios forestales. En 2025, el acumulado de las autoridades daba cuenta de un total de 1.039 incendios en la ciudad, 595 de ellos de carácter estructural, 143 vehiculares, 78 forestales y los 223 restantes correspondientes a quemas realizadas en el espacio público. Todas las emergencias, incendios estructurales o forestales deben reportarse a la línea única de emergencias 123. El Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín está activo las 24 horas para estas contingencias.Siga leyendo: Tres casos, un drama: el fuego que expuso conflictos y descuidos