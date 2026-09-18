Incendio forestal en la Loma de los Bernal fue controlado en menos de una hora: investigan las causas

Un incendio de cobertura vegetal generó alarma durante la mañana de este viernes 18 de septiembre en el sector de Belén Rincón, cerca de la Loma de los Bernal y el cerro de las Tres Cruces, en Medellín.
La emergencia comenzó alrededor de las 6:15 a. m., en una zona verde ubicada cerca del sector residencial y de los alrededores del Euro de Los Bernal.
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El fuego fue atendido por dos tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, que lograron controlar las llamas aproximadamente a las 7:00 a. m.
Aunque la conflagración ocurrió en un área cercana a viviendas y otros espacios urbanos, el reporte preliminar indica que no se presentaron personas lesionadas ni casas afectadas.
Por ahora, las autoridades no han establecido qué originó el fuego. Las causas permanecen bajo investigación, por lo que no se puede determinar todavía si se trató de una acción accidental, una quema o un incendio provocado deliberadamente.