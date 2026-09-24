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Atención: incendio forestal afecta a la Comuna 13 de Medellín

Una tripulación de Bomberos Medellín atiende un incendio forestal en el sector La Pradera. Organismos de socorro trabajan para evitar que las llamas alcancen las viviendas. Por ahora no se reportan heridos ni daños.

  • La zona en la que se presenta la conflagración es forestal, sin embargo los bomberos intentan controlar las llamas para evitar que afecten a viviendas aledaña. Foto: Cortesía
    La zona en la que se presenta la conflagración es forestal, sin embargo los bomberos intentan controlar las llamas para evitar que afecten a viviendas aledaña. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una tripulación de Bomberos Medellín atiende un incendio forestal, que se presenta este jueves en el sector La Pradera, de la Comuna 13 de Medellín.

Si bien la zona en la que se presenta la conflagración es forestal, el organismo de emergencia, con apoyo de la comunidad, intenta controlar las llamas para evitar que afecten a viviendas aledaña.

En La Pradera, recientemente se presentó un suceso similar que requirió la presencia y acción de los bomberos.

Según el alcalde de Medellín, por ahora no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas.

La problemática de los incendios forestales en Medellín se viene agudizando con el paso de los días. Recientemente, los bomberos sofocaron una conflagración en el cerro de las Tres Cruces, en la comuna 16 (Belén).

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd), de los más de 150 incendios de cobertura vegetal registrados en Medellín durante este 2026, 53 ocurrieron entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre.

En el Valle de Aburrá, el Siata había registrado 93 incendios de cobertura vegetal entre junio y lo corrido de agosto, con 9 casos en junio, 42 en julio y otros 42 en agosto.

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