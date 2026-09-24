Atención: incendio forestal afecta a la Comuna 13 de Medellín

Una tripulación de Bomberos Medellín atiende un incendio forestal, que se presenta este jueves en el sector La Pradera, de la Comuna 13 de Medellín.

Si bien la zona en la que se presenta la conflagración es forestal, el organismo de emergencia, con apoyo de la comunidad, intenta controlar las llamas para evitar que afecten a viviendas aledaña.

En La Pradera, recientemente se presentó un suceso similar que requirió la presencia y acción de los bomberos.

Según el alcalde de Medellín, por ahora no se reportan personas lesionadas ni viviendas afectadas.