Incautan 2,5 toneladas de marihuana que iban a llegar a Medellín y el Valle de Aburrá

Una operación de las autoridades realizada en las últimas horas permitió neutralizar la llegada de 2.500 kilos de marihuana a las calles de Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Seguridad del Distrito, la sustancia decomisada era del tipo creepy y habría sido adquirida en el departamento de Cauca, a la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, perteneciente a las disidencias de las Farc.

Según las fuentes oficiales, esta aprehensión se produjo con participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

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La incautación habría afectado las finanzas de la banda Los Triana en unos 1.500 millones de pesos, que sería el valor comercial de estas drogas en el mercado callejero, donde las 2,5 toneladas se habrían podido convertir en más de un millón de dosis.

Fuera de la marihuana, el operativo dejó una captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de una camioneta.

Los Triana son una de las agrupaciones delictivas más longevas que operan en Medellín y su área metropolitana. Fue fundada hace más de tres décadas y desde entonces ha estado involucrada en diversas actividades ilícitas, incluyendo homicidios, extorsiones, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado.

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En los últimos años ha tenido un proceso de expansión hacia otras subregiones de Antioquia e incluso otras ciudades del país.

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