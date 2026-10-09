¡Atención! Agente de la Fiscalía frustró robo en la avenida La Playa, centro de Medellín: dos presuntos fleteros murieron

Un aparente caso de hurto se presentó en la tarde de este viernes en la avenida La Playa, en el centro de Medellín, el cual terminó con la muerte de los dos presuntos delincuentes, a manos de un agente del CTI de la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:20 de la tarde en la calle 52 (La Playa) con la carrera 43, luego de que los señalados ladrones hubieran intentado robarle a un hombre en los alrededores de una entidad bancaria.

Al parecer, la víctima habría retirado 25 millones de pesos del establecimiento bancario del sector y a pocos metros habría sido abordado por los hombres en motocicleta, quienes intentaron intimidarlo presuntamente con un arma traumática.

A la víctima de este hecho delictivo le alcanzaron a disparar en el pecho con esta arma traumática, lo que alertó al servidor, quien estaba pasando por la zona.

Ante esto, reaccionó disparándole a quienes iban en la moto, falleciendo ambos en el sitio. Investigadores judiciales se dirigen al sitio para realizar las labores correspondientes.

A quien le pretendían robar el dinero lo trasladaron a la Clínica Soma, donde es valorado por la lesión que sufrió en el pecho. Según los primeros reportes, esta persona estaría fuera de peligro y está siendo intervenida quirúrgicamente.

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