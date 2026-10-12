Cambia la tendencia: Valle de Aburrá pasó de concentrar 66% de los homicidios de Antioquia a 13% en 2026

Tres hombres fueron encontrados sin vida, atados de manos y con signos de tortura, en la vía entre Rancho Quemado y Cancha Manila, una zona ubicada a siete horas por carretera de Segovia. Crímenes como estos, cometidos en las zonas rurales, hacen que las cifras de asesinatos en Antioquia por fuera del Valle de Aburrá estén por las nubes.
Según la Policía Nacional, en todo Antioquia se presentaron, hasta el 7 de octubre, 1.340 asesinatos, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, se contabilizaron 43 crímenes menos. Sin embargo, si se saca al Valle de Aburrá de la ecuación, van 1.064 asesinatos en las otras ocho subregiones, mientras que el año pasado iban 1.041, es decir, un aumento de 23 casos.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, explicó que la mayor problemática del incremento de homicidios en las subregiones se debe, principalmente, a los casos en las zonas rurales, ante la falta de presencia de Policía y Ejército.