En video | Susto en Punto Cero, Medellín: hombre se trepó a la parte más alta del puente

Los conductores que pasaron por el puente de Punto Cero en la mañana de este jueves se sorprendieron al ver cómo en la parte alta, donde en el pasado estaba la pluma que marcaba el punto cero de la ciudad, estaba parado un hombre, quien luego se bajó con la misma facilidad con la que escaló. Esta persona se subió y se paró sobre una de las esquinas, llegando incluso a alzar sus brazos como si hubiera coronado el pico de una montaña. Todo mientras los conductores miraban estupefactos y atemorizados por lo que le pudiera pasar.

Algunas personas grabaron para tener registro de los movimientos de este hombre, quien aparentaba estar tranquilo, como si se encontrara en cualquier punto de la parte baja de este paso vehicular. Otros tomaron su teléfono para llamar a la línea de emergencias 123.

Entérese: Por fin la Alcaldía decidió desmontar y arreglar la plomada de Punto Cero Pero antes de que cualquier autoridad se hiciera presente en el sitio, esta persona empezó a descender, como si ya lo hubiera hecho en varias oportunidades, por uno de los laterales de esta estructura, sujetándose cuidadosamente de la misma.

Finalmente, se bajó arrastrándose por el costado occidental. Hasta una parte lo hizo sentado sobre su cadera y después continuó su trayecto moviéndose de espaldas. Lo hizo mostrando su experiencia y habilidad en este tipo de actividades.