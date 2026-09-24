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Cae señalado de engañar y abusar de dos niñas en Medellín: las convenció de no entrar a clases para llevarlas a su casa

La Policía capturó en el centro de Medellín a un hombre de 26 años acusado de abusar sexualmente de dos estudiantes de 12 años en Robledo. El procesado engañó a las menores para que no entraran a clases y las llevó a su vivienda, donde habría cometido el delito.

  • El detenido se aprovechó de la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y llevarlas hasta su residencia. Foto: Cortesía
    El detenido se aprovechó de la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y llevarlas hasta su residencia. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
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Un aberrante caso quedó al descubierto en Medellín con la captura, por parte de la Policía, de un hombre de 26 años de edad que habría abusado sexualmente de dos estudiantes, menores de edad, de un colegio del noroccidente de la ciudad.

El señalado abusador, según la información recopilada en las investigaciones de la Fiscalía, se aprovechó de la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y llevarlas hasta su residencia. En ese lugar se habría cometido el abuso sexual.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, los hechos criminales sucedieron en la residencia del implicado, en el barrio Robledo, y la captura fue realizada por la Policía en La Candelaria, centro de la ciudad.

“No vamos a permitir que queden en la impunidad quienes se aprovechan de la confianza de nuestros menores o les hacen algo malo. Con nuestros niños y niñas no se puede meter nadie. No tienen ni el perdón de Dios y tampoco el nuestro”, indicó el funcionario.

Las dos niñas, estudiantes de sexto grado, fueron identificadas como víctimas dentro de la investigación y cuentan con el acompañamiento correspondiente de las autoridades.

Los casos de abuso sexual en Medellín son tan reiterativos, que, aproximadamente entre el 60 % y el 65 % de la carga laboral actual de los despachos penales y de la Fiscalía en la ciudad está asociada a este tipo de denuncias, afectando principalmente a menores de edad.

Manuel Villa afirmó que la Policía Nacional y la Fiscalía continuarán adelantando las actuaciones judiciales correspondientes.

“Mientras tanto, desde la institucionalidad mantenemos todo nuestro compromiso con la protección integral de las víctimas de nuestros niños, niñas y adolescentes”, concluyó el secretario.

En una acción articulada entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional fue detenido, mediante orden judicial, un hombre de 26 años, requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es el hombre capturado en Medellín por el presunto abuso de dos niñas de 12 años?
Es un hombre de 26 años que fue capturado por la Policía mediante orden judicial. Es señalado de abusar sexualmente de dos estudiantes de 12 años de un colegio del noroccidente de Medellín.
¿Cómo habría engañado el hombre a las dos niñas para llevarlas a su casa en Robledo?
Según la investigación de la Fiscalía, el hombre habría aprovechado la confianza que tenía con una de las menores para convencerla, junto con otra compañera de 12 años, de no entrar a clases y acompañarlo hasta su vivienda.
¿Dónde habría ocurrido el abuso sexual de las dos niñas de 12 años en Medellín?
Los hechos investigados habrían ocurrido en la vivienda del hombre, ubicada en el barrio Robledo, en el noroccidente de Medellín.

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Manuel Villa Mejía
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