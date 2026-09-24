Cae señalado de engañar y abusar de dos niñas en Medellín: las convenció de no entrar a clases para llevarlas a su casa

Un aberrante caso quedó al descubierto en Medellín con la captura, por parte de la Policía, de un hombre de 26 años de edad que habría abusado sexualmente de dos estudiantes, menores de edad, de un colegio del noroccidente de la ciudad.

El señalado abusador, según la información recopilada en las investigaciones de la Fiscalía, se aprovechó de la confianza que tenía con una de las menores de edad para convencerla, junto a otra compañera de 12 años, de no ingresar a clases y llevarlas hasta su residencia. En ese lugar se habría cometido el abuso sexual.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, los hechos criminales sucedieron en la residencia del implicado, en el barrio Robledo, y la captura fue realizada por la Policía en La Candelaria, centro de la ciudad.

“No vamos a permitir que queden en la impunidad quienes se aprovechan de la confianza de nuestros menores o les hacen algo malo. Con nuestros niños y niñas no se puede meter nadie. No tienen ni el perdón de Dios y tampoco el nuestro”, indicó el funcionario.

Las dos niñas, estudiantes de sexto grado, fueron identificadas como víctimas dentro de la investigación y cuentan con el acompañamiento correspondiente de las autoridades.