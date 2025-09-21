La historia de El Zancudo, la mina de Coriolano que tenía hasta moneda y transformó a Antioquia

Los billetes de cincuenta centavos y de un peso, impresos con el rostro de Coriolano Amador, ardieron en el parque de Berrío bajo la mirada del alcalde de Medellín y la sorpresa de la concurrencia. Corría 1888 y el gobierno de Carlos Holguín acababa de decretar que la emisión de billetes sería un privilegio exclusivo del Banco Nacional, prohibiendo a particulares mantener monedas propias en circulación. La Sociedad del Zancudo —la mayor empresa que había existido hasta entonces en Colombia, responsable de acelerar la industrialización de Antioquia— no tuvo alternativa: debía recoger sus billetes y destruirlos en un acto público, frente al mismísimo alcalde.
Coriolano Amador, el millonario más excéntrico de aquellos tiempos agitados, había recibido cinco años antes el permiso para fundar su propio banco y emitir billetes. La razón era clara: el papel moneda no alcanzaba a respaldar la avalancha de oro que salía de su mina en Titiribí. Para ello contrató a la firma American Bank Note de Nueva York, que diseñó y produjo los billetes destinados a pagar a mineros, contratistas y arrieros. No eran vales de cambio, eran plata pura que gozaba de prestigio en el comercio de la República porque tenían código de seguridad, aunque el mayor respaldo eran la cara y la firma de Amador. En el anverso podía leerse: La Sociedad del Zancudo pagará a la vista al portador, en sus oficinas de Titiribí y Medellín, un peso en monedas corrientes o billetes de banco.