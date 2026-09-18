56 Corredores Verdes oxigenan un millón de m2 en Medellín

En estos días de terribles calores y graves sequías que azotan a Medellín, pocas personas saben que una idea nacida hace más de 10 años ha logrado mitigar, a su modo, los estragos del inclemente fenómeno de El Niño.
Esta iniciativa es conocida como los Corredores Verdes. Estos constituyen una estrategia de infraestructura que integra los sistemas naturales y urbanos mediante la incorporación de vegetación, la recuperación de superficies permeables, el mejoramiento paisajístico y el fortalecimiento de la conectividad ecológica en algunas zonas de la ciudad.