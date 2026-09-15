Muertos, heridos, explosiones y hasta robos: el recuento de los hechos violentos que han marcado a la UdeA

La Universidad de Antioquia ha sido escenario, en los últimos años, de jornadas de protesta que en distintos momentos han terminado convertidas en episodios de violencia, bloqueos, daños a bienes públicos y privados, uso de explosivos e incluso presencia de armas de fuego. Los hechos no son atribuibles a la comunidad universitaria en general. La propia UdeA ha rechazado reiteradamente las acciones de grupos encapuchados y ha señalado que quienes protagonizan estos episodios no representan a la institución ni a la mayoría de sus estudiantes. Sin embargo, el recuento de los últimos años muestra que estas situaciones han tenido consecuencias concretas para estudiantes, trabajadores, policías, funcionarios y personas que transitaban por los alrededores. Lea más: “No pueden seguir siendo zonas de distensión”: Federico Gutiérrez apoyó ingreso de la Policía a universidades Entre 2020 y 2026 se han registrado jornadas en las que fue necesario evacuar el campus, suspender actividades académicas, cerrar vías y activar protocolos de seguridad. En algunos casos hubo personas lesionadas y, en otros, daños y ataques contra vehículos o instalaciones. Un diagnóstico institucional de convivencia de la Universidad de Antioquia evidencia, además, que el fenómeno tuvo un aumento particularmente marcado en 2022. Según los registros recopilados por la institución, ese año se contabilizaron 52 hechos con presencia de encapuchados y 40 episodios con detonaciones de explosivos, frente a 14 y 13, respectivamente, en 2020 y 9 y 10 en 2021. Pero detrás de las cifras hay episodios concretos que permiten dimensionar cómo ha evolucionado la violencia alrededor de la Alma Máter.

2020: un año que comenzó con explosivos y el ingreso del Esmad

El 20 de febrero de 2020 se registraron enfrentamientos en la Ciudad Universitaria. La jornada, que había comenzado como una movilización, terminó con hechos violentos y el ingreso del entonces Esmad al campus para controlar la situación. La Universidad rechazó tanto las acciones violentas como la forma en que se produjo el ingreso de la Fuerza Pública y advirtió que los hechos pusieron en riesgo la vida e integridad de decenas de personas. En los disturbios se utilizaron elementos explosivos y se registraron policías y estudiantes lesionados. Seis días después, el 26 de febrero, nuevamente se registraron bloqueos y presencia de encapuchados en las inmediaciones de la universidad. La Alcaldía autorizó otra intervención del Esmad ante el cierre de vías y acciones vandálicas, mientras la institución ordenó evacuar el campus. Aquellas jornadas marcaron el comienzo de un periodo en el que la presencia de encapuchados y el uso de artefactos explosivos seguirían apareciendo de manera periódica.

2021: encapuchados ingresaron y afectaron servicios de la universidad

El 17 de agosto de 2021, un grupo de encapuchados ingresó a las instalaciones de la UdeA y, de acuerdo con reportes de autoridades, provocó afectaciones a sistemas y a la conectividad de la institución. El episodio fue denunciado por la Gobernación de Antioquia, que pidió investigar a quienes habían ingresado de manera violenta al campus.

El antecedente que no se puede olvidar: la muerte de Julián Orrego

Aunque queda por fuera de la ventana 2020-2026, hay un hecho ocurrido en 2019 que resulta imposible de omitir cuando se habla de los riesgos asociados al uso de explosivos en el entorno de la UdeA. El 2 de diciembre de 2019, Julián Andrés Orrego Álvarez, estudiante de la universidad, resultó gravemente herido por la explosión de un artefacto en la calle Barranquilla, en las afueras del campus, y murió ese mismo día.

La propia Universidad expresó entonces su consternación por la muerte del estudiante y recordó que el hecho ocurrió en medio de circunstancias relacionadas con el uso de explosivos.

2022: el año con mayor escalada de violencia

El 19 de abril de 2022 se produjo uno de los episodios más graves de ese periodo. Los disturbios se concentraron en la calle Barranquilla, donde encapuchados bloquearon la vía y se produjeron enfrentamientos con la Fuerza Pública. Las autoridades reportaron al menos seis personas heridas y señalaron intentos de apoderarse de una motocicleta de la Secretaría de Movilidad y de un vehículo de Metroplús. También hubo daños en infraestructura pública y accesos de la Universidad de Antioquia. Nueve días después, el 28 de abril, otra jornada terminó en disturbios en las inmediaciones de la universidad. Una “papa bomba” impactó una motocicleta de la Secretaría de Movilidad y dejó herido a un agente de tránsito. Una funcionaria de la Personería también resultó lesionada.

La explosión que mató a una joven y dejó tres heridos

El 8 de junio de 2022 ocurrió otro episodio delicado, aunque esta vez no dentro del campus. En una vivienda ubicada en inmediaciones de la Universidad de Antioquia explotó un artefacto que, según las investigaciones y reportes de la época, estaba siendo manipulado por varias personas. Una joven de 19 años murió y otras tres personas resultaron heridas. El caso es importante para este recuento porque volvió a evidenciar los riesgos asociados con la manipulación de explosivos, pero vale aclarar que no debe presentarse como una muerte ocurrida dentro de una protesta en la universidad.

Explosivos dentro de oficinas y evacuación del campus

El 19 de septiembre de 2022, un grupo de encapuchados ingresó a dependencias de la institución en medio de protestas relacionadas con denuncias de presuntos casos de violencia sexual. Allí se produjeron detonaciones de artefactos explosivos y daños en oficinas de la universidad, lo que llevó a las directivas a ordenar la evacuación y suspensión de actividades. Los hechos afectaron dependencias de las facultades de Educación y Artes. El contraste era evidente: una protesta que reivindicaba denuncias sobre violencia de género terminó desarrollándose mediante acciones que generaron una nueva situación de riesgo para estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria.

2023: explosiones, heridos y hasta el robo de negocios

El 15 de febrero de 2023, y según la Universidad, un grupo de encapuchados detonó varias “papas bomba” en la plazoleta central. Minutos después, se produjo una explosión en uno de los baños del campus. El hecho dejó dos personas lesionadas. La institución reiteró que manipular explosivos dentro de sus instalaciones ponía en peligro tanto a quienes los utilizan como a quienes estudian y trabajan allí. Entérese: Policía podrá ingresar a universidades públicas si hay actos de vandalismo, anuncia De la Espriella Pero ese año también apareció otro tipo de conducta que se alejó todavía más de una protesta convencional. El 31 de agosto de 2023, varios hombres encapuchados ingresaron a los llamados domos comerciales de la universidad y robaron dinero y mercancía de siete establecimientos. El hecho quedó registrado en videos y las autoridades iniciaron investigaciones para establecer quiénes participaron.

2024: un estudiante fue herido con un arma traumática

El 15 de marzo de 2024, durante una jornada de disturbios relacionada con el proceso de elección de rector, un estudiante fue herido con un arma traumática dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ese mismo día, un grupo de manifestantes se apoderó de una patrulla de la Policía y después la incendió. También se registró una agresión contra un ciclista, aunque este último salió ileso. La jornada obligó a cerrar la calle Barranquilla y volvió a poner a estudiantes y personas ajenas a la protesta en medio de una situación de riesgo.

El episodio de la Rectoría que terminó con personas confinadas

Uno de los episodios más graves ocurrió el 13 de septiembre de 2024, cuando un grupo de encapuchados ocupó y sitió durante varias horas el bloque administrativo de la Ciudad Universitaria. De acuerdo con el Consejo Académico de la institución, quienes participaron portaban artefactos explosivos artesanales y armas de fuego, realizaron detonaciones y mantuvieron confinados a empleados y otras personas que se encontraban dentro del edificio. La Universidad calificó el hecho como una agresión grave contra la institución y señaló que varias personas permanecieron encerradas mientras se producían las intimidaciones y explosiones. Este episodio es el que suele describirse como la “toma de la Rectoría”, aunque resulta más preciso hablar de la ocupación o toma del bloque administrativo de la Ciudad Universitaria, donde funcionan dependencias administrativas de la institución. Un mes después, el 9 de octubre de 2024, volvieron los disturbios en las inmediaciones de la universidad. Decenas de encapuchados bloquearon la avenida Barranquilla y atravesaron un camión repartidor de bebidas para impedir el tránsito. Luego lanzaron artefactos explosivos artesanales contra integrantes de la Fuerza Pública y fue necesario evacuar el campus.

2025: aparece un arma de fuego durante los disturbios

El 30 de abril de 2025, nuevamente se presentaron bloqueos y enfrentamientos en la calle Barranquilla. Los encapuchados utilizaron artefactos explosivos y la Fuerza Pública intervino para recuperar el control del sector. No obstante, el episodio más delicado de ese año ocurrió el 6 de junio. Según el reporte entregado por las autoridades, alrededor de 40 encapuchados participaron en los disturbios, durante los cuales fueron lanzadas bombas molotov y otros artefactos explosivos. Podría interesarle: El cerebro de Francisco Lopera quedó en manos de la ciencia: así fue su donación y lo que estudia la UdeA dos años después La situación escaló todavía más cuando, según el subsecretario Operativo de Medellín de aquel entonces, uno de los encapuchados disparó varias veces con un arma de fuego contra integrantes de la Fuerza Pública. Durante esa jornada, un uniformado resultó herido por las esquirlas de un artefacto explosivo.

2026: explosivos nuevamente en medio de la elección de rector

La violencia volvió a aparecer el 3 de junio de 2026, en pleno proceso de designación del rector de la Universidad de Antioquia. Ese día, mientras se adelantaba un foro con los candidatos, personas encapuchadas utilizaron elementos explosivos tanto dentro como en el perímetro de la Ciudad Universitaria. La situación obligó a activar los protocolos de seguridad y a suspender las actividades académicas, administrativas, culturales, deportivas y de servicios. El episodio terminó interrumpiendo el foro de candidatos a la Rectoría. La institución rechazó los hechos y señaló que las acciones provenían de una minoría que no representa a la comunidad universitaria. Hay una precisión importante frente a lo ocurrido durante este mes. El video que circuló el pasado lunes 14 de septiembre mostrando encapuchados en la UdeA no corresponde a una jornada ocurrida ese día. La pieza fue grabada el 3 de junio y volvió a circular meses después como si se tratara de un hecho reciente. La propia universidad confirmó que no registró presencia de encapuchados. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: