Muertos, heridos, explosiones y hasta robos: el recuento de los hechos violentos que han marcado a la UdeA

La Universidad de Antioquia ha sido escenario, en los últimos años, de jornadas de protesta que en distintos momentos han terminado convertidas en episodios de violencia, bloqueos, daños a bienes públicos y privados, uso de explosivos e incluso presencia de armas de fuego.
Los hechos no son atribuibles a la comunidad universitaria en general. La propia UdeA ha rechazado reiteradamente las acciones de grupos encapuchados y ha señalado que quienes protagonizan estos episodios no representan a la institución ni a la mayoría de sus estudiantes.
Sin embargo, el recuento de los últimos años muestra que estas situaciones han tenido consecuencias concretas para estudiantes, trabajadores, policías, funcionarios y personas que transitaban por los alrededores.
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Entre 2020 y 2026 se han registrado jornadas en las que fue necesario evacuar el campus, suspender actividades académicas, cerrar vías y activar protocolos de seguridad. En algunos casos hubo personas lesionadas y, en otros, daños y ataques contra vehículos o instalaciones.
Un diagnóstico institucional de convivencia de la Universidad de Antioquia evidencia, además, que el fenómeno tuvo un aumento particularmente marcado en 2022. Según los registros recopilados por la institución, ese año se contabilizaron 52 hechos con presencia de encapuchados y 40 episodios con detonaciones de explosivos, frente a 14 y 13, respectivamente, en 2020 y 9 y 10 en 2021.
Pero detrás de las cifras hay episodios concretos que permiten dimensionar cómo ha evolucionado la violencia alrededor de la Alma Máter.