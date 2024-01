“Había una fila de por lo menos 10 taxis. Cuando le dijimos al primero que íbamos hacia el parque, nos dijo que no nos llevaba porque estaba 'muy ocupado'. El segundo nos negó con el dedo la carrera, y el último de la fila nos dijo que él sí nos llevaba, pero que nos cobraba $15.000, cuando le hicimos el reclamo de por qué doblaban el precio, el taxista nos dijo: 'O lo toman o lo dejan'”, narró la mujer.

Ante la prisa, le tocó aceptar la abusiva “oferta”, pero de nada valió para llegar rápido. Por la pérdida del tiempo en el acopio Consuelo llegó cuando el banco estaba cerrando y para acabar de ajustar con la descuadrada de la carrera inflada se quedó sin plata. A la adulta mayor le tocó caminar, pese a su cojera, hasta la estación.

Según los testimonios que pudo recoger EL COLOMBIANO, los abusos de los taxistas no solo pasan en el acopio de la estación sino también en puntos de la comuna 14 como el Lleras, Provenza y el Parque.

El edil Andrés Felipe Saldarriaga fue otra víctima de un taxista abusivo y el hecho casi le valió una grave lesión.

“Un colaborador y yo tomamos un taxi desde Provenza con destino a la Transversal Inferior. Es decir, un trayecto de carrera mínima o máximo $10.000. Un taxista nos ofreció llevarnos pero dijo que nos cobraba $70.000. Yo le dije que eso no era así y que me pusiera el taxímetro que con gusto le pagaba lo que me marcara. Él dijo que así no le servía y entonces que me bajara. Yo me negué porque él estaba prestando un servicio y le exigí que me prendiera el taxímetro. Ahí se volteó y me dijo: '¡Qué te bajés, hijueputa!'. Se bajó del vehículo, dio la vuelta y me abrió la puerta del pasajero. Me dijo que si me iba a hacer rajar la cara y ahí me amenazó con un arma cortopunzante”, narró Saldarriaga.

El edil señaló que tras esto comenzó a grabar la agresión pero que el taxista le tumbó el celular, dañándolo gravemente. Ante la agresión, Saldarriaga solicitó el apoyo de la Policía, hecho que puso en la fuga al taxista quien fue detenido posteriormente en el barrio Aranjuez.