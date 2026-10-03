“Llegan de otras ciudades y países”: secretaria de Inclusión explica qué pasa con los habitantes de calle en Medellín

Para dilucidar la problemática de los habitantes de calle en Medellín basta con leer las cifras que denotan el incremento gradual y exponencial de este fenómeno: en 2019, al finalizar el primer gobierno del alcalde Federico Gutiérrez, se tenía registro de 3.000 personas en esa situación.
Hoy, según datos oficiales, hay 8.142, aunque la Personería reporta unos 15.000. Mientras organizaciones sociales recomiendan revisar las políticas públicas y el marco legal —que según el mandatario le impide actuar sin el consentimiento voluntario de esta población—, la Administración fortalece los programas asistenciales, las redes familiares, las campañas de prevención y el llamado a no dar limosna, a la par con los operativos policiales.