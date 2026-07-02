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Alerta en Medellín: frenan 41 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en Buenos Aires

Según la Alcaldía, el terreno intervenido carece de autorizaciones legales para ser habitado y se encuentra bajo estrictas restricciones de desarrollo, debido a su vulnerabilidad geográfica y a que está reservado para obras públicas.

  • La gravedad de estas ocupaciones radica en que los predios afectados forman parte de la hoja de ruta del crecimiento de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
    La gravedad de estas ocupaciones radica en que los predios afectados forman parte de la hoja de ruta del crecimiento de la ciudad. FOTO Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Alcaldía de Medellín dio un golpe contundente a la informalidad urbanística en el oriente de la ciudad. En un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado en la comuna 9 (Buenos Aires), la Secretaría de Gestión y Control Territorial detectó y frenó el avance de 41 edificaciones que se levantaban de manera irregular en el sector conocido como Altos de Cataluña.

El terreno intervenido, según la alcaldía, no solo carece de las autorizaciones legales para ser habitado o modificado, sino que se encuentra bajo estrictas restricciones de desarrollo debido a su vulnerabilidad geográfica y a que está reservado para obras públicas.

Durante la visita técnica, el equipo de profesionales y peritos de la Administración Distrital evidenció que las obras se ejecutaban en flagrante violación a las normas vigentes. Como consecuencia, se radicaron 41 informes técnicos por presuntas infracciones urbanísticas.

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Esos expedientes ya fueron remitidos a las inspecciones de policía y a las autoridades competentes. Serán estas entidades las encargadas de evaluar de forma individual cada caso, determinar las sanciones a las que haya lugar.

La gravedad de estas ocupaciones radica en que los predios afectados forman parte de la hoja de ruta del crecimiento de Medellín. Específicamente, están ubicados en las franjas de terreno destinadas a la futura construcción de la Circunvalar Oriental, un proyecto vial clave para la movilidad de la capital antioqueña, así como a la creación de nuevos espacios públicos.

Al respecto, el secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, enfatizó la importancia de hacer respetar la hoja de ruta urbana de la ciudad.

“Existen áreas que han sido reservadas para la construcción de infraestructura, la generación de espacio público, la protección ambiental y el desarrollo de proyectos estratégicos que beneficiarán a miles de ciudadanos en el futuro. Estas definiciones hacen parte de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”.

El funcionario recordó que el acatamiento de estas normas no es un capricho institucional, sino la única vía para garantizar un crecimiento equitativo que blinde el interés colectivo sobre el particular, mejorando la conectividad y la calidad de vida de todos los habitantes.

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Más allá del debate legal y el ordenamiento territorial, la Alcaldía encendió las alarmas por el riesgo inminente que corren las personas que intentan habitar la zona. Altos de Cataluña cuenta con condicionantes ambientales críticas: el sector está catalogado como un área con alta amenaza de movimientos en masa. Esta inestabilidad geológica puede verse agravada por motivos: factores climáticos, condiciones naturales y acción humana.

Ante este panorama, el Distrito reiteró su llamado a la ciudadanía para que no ponga en riesgo su patrimonio ni su vida. Las autoridades insisten en la importancia de verificar minuciosamente el estado jurídico, urbanístico y ambiental de cualquier lote o propiedad antes de efectuar transacciones comerciales, realizar inversiones económicas o iniciar cualquier tipo de obra.

Este diario se contactó con la Junta de Acción Local de la Comuna 9 Buenos Aires para conocer su postura al respecto; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no hubo respuesta.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Alcaldía de Medellín frenó 41 construcciones ilegales en Buenos Aires?
La Administración Distrital informó que las edificaciones estaban siendo levantadas sin las autorizaciones urbanísticas requeridas en Altos de Cataluña, un sector de la comuna 9 Buenos Aires donde existen restricciones de desarrollo por tratarse de una zona de alto riesgo y reservada para futuros proyectos de infraestructura y espacio público.
¿Dónde quedan las 41 construcciones ilegales intervenidas por la Alcaldía de Medellín?
Las edificaciones fueron detectadas en el sector Altos de Cataluña, ubicado en la comuna 9 (Buenos Aires), durante un operativo de inspección, vigilancia y control realizado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial.
¿Por qué no se puede construir viviendas en Altos de Cataluña, en la comuna Buenos Aires de Medellín?
Según la Administración Distrital, el sector está clasificado como una zona con alta amenaza por movimientos en masa y, además, hace parte de los terrenos reservados para futuras obras públicas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), por lo que no cuenta con autorización para nuevos desarrollos urbanísticos.
¿Qué proyectos públicos están previstos para los terrenos donde había construcciones ilegales en Medellín?
La Alcaldía explicó que los predios intervenidos están destinados a la futura Circunvalar Oriental y a la creación de nuevos espacios públicos, proyectos considerados estratégicos para la movilidad y el desarrollo urbano de Medellín.

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