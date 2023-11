“No han parado de lloverme bendiciones. En mis horas laborales suelo cantar porque me distraigo y trabajo más cómodo, entonces, estaba cantando y un muchacho de un balcón me dijo que me le arrimara porque yo cantaba muy bonito”, le relató el cantante Franklin a EL COLOMBIANO.

“Quiero que ahora Dios me guíe en todo lo que venga y que me ayude a ser una persona muy madura y muy inteligente en las decisiones que tenga que tomar en mi vida de ahora en adelante”, le dijo Franklin a este medio.

Entérese: Robaron a Piso 21 en Bogotá: la banda ofreció recompensa por los equipos hurtados

Es que este cantante callejero ya ha recibido llamadas de algunos productores y managers que están ansiosos por trabajar y grabar con este joven.

Franklin tiene 25 años, nació en Medellín y se crió en el departamento del Chocó. Aseguró que su mamá está en Munguidó (Chocó) y que, por falta de señal en la zona, no ha podido contarle del gol que le acabó de marcar a la vida.

“Yo canto desde que tenía 7 u 8 años. Desde que estaba niño la inspiración me nació por la música romántica y triste. Me la pasaba escuchando en la radio los temas de Los Inquietos y después me ponía a cantarla. Todo lo que Dios me dio fue empírico”, dice Franklin.

El artista recordó que en 2018, mientras prestaba su servicio militar, subió a una tarima a cantar “Los caminos de la vida” ante un público de 1.500 uniformados. Hasta ahora ha sido su única presentación, estaba en Santa Rosa de Osos.

“Los encargados del pelotón sabían que me gustaba la música y me subieron a la tarima. Me gustó mucho la reacción del público cuando llegué a una parte de la canción que los tocó mucho. Yo no puedo describir la nostalgia y el sentimiento que viví en ese momento”, añadió Franklin.

El artista empacó maletas en noviembre del año pasado y viajó por tierra desde Quibdó hasta Medellín. Su intención era brindarle una mejor calidad de vida a Yesed, su pequeño hijo de dos años. Desde hace tres meses trabaja para Emvarias.

“Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo. Para que me guíes al camino correcto. Para mi viejita linda compensar”, entonó Franklin antes de colgar la entrevista y continuar su labor como escobita.

Aquí pueden seguir a Franklin en Instagram