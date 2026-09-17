Fiscalía salpica a Carlos Trujillo en caso Miguel Quintero: habría enviado al personero de Itagüí a hablar con testigo clave

La audiencia en la que la Fiscalía expuso las pruebas con las que busca que Miguel Quintero Calle sea enviado a prisión dejó un nuevo nombre en el centro de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva): el del exsenador Carlos Andrés Trujillo. Durante la diligencia realizada este miércoles 16 de septiembre, la fiscal 40 de delitos contra la administración pública, Magda Sofía Ramírez, presentó ante el juez un relato de Misael Cadavid, exrepresentante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y uno de los principales testigos del proceso. Lea más: ¿Infiltraron ilegalmente la Rama Judicial para conocer avances dentro del proceso contra Miguel Quintero? Según la declaración expuesta por la Fiscalía, John Fredy Ortiz Tabares, personero de Itagüí, habría visitado a Cadavid en el Centro de Traslado por Protección después de su captura y le habría manifestado que llevaba un mensaje “de parte del jefe”, identificado en ese relato como Carlos Andrés Trujillo. El supuesto contacto, de acuerdo con el testimonio llevado a la audiencia, habría tenido como propósito ofrecerle ayuda jurídica y otros apoyos mientras enfrentaba su proceso judicial.

¿Qué habría ofrecido el personero a Misael Cadavid?

La Fiscalía expuso que Cadavid aseguró que Ortiz Tabares le ofreció poner abogados a su disposición y gestionar incluso un eventual traslado de centro de reclusión. Según el relato, una de las posibilidades que le habrían planteado era enviarlo a una cárcel de Santo Domingo, Antioquia, bajo el argumento de que el alcalde de ese municipio hacía parte del equipo político de Trujillo. Cadavid habría decidido no aceptar ese ofrecimiento. El testimonio señala además que, posteriormente, su hija fue citada a una reunión en el despacho del alcalde de Itagüí, Diego Torres, escenario en el que, según el relato presentado ante la Fiscalía, se le habría hablado nuevamente de abogados que estarían disponibles para asumir la defensa de su padre.

En la declaración también aparece mencionado el entonces equipo de gobierno municipal. Reportes sobre el expediente han identificado entre los nombres señalados por Cadavid al secretario de Gobierno de Itagüí, Jean Mauricio Sánchez Silva, aunque la eventual responsabilidad de cualquiera de las personas mencionadas deberá ser establecida por las autoridades dentro de la investigación.

La Fiscalía habla de varios acercamientos al testigo

La fiscal aseguró que mientras Cadavid permaneció privado de la libertad habría recibido 17 visitas de abogados y otras personas que, según la hipótesis del ente acusador, pudieron estar encaminadas a influir en la manera en que enfrentaba el proceso. Entre quienes aparecen en los registros está el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, quien, según el relato de Cadavid presentado por la Fiscalía, le habría recomendado no acogerse al principio de oportunidad y llevar el proceso a juicio. También figura Germán Osorio, señalado por la Fiscalía como una persona que habría tenido participación en el manejo de dinero relacionado con el esquema que se investiga. Durante la misma audiencia, la Fiscalía expuso otra línea de investigación relacionada con los intentos de afectar la credibilidad de Cadavid. Según el ente acusador, la expareja sentimental del exjefe de Bomberos habría sido contactada y, presuntamente, recibió ofrecimientos para entregar información que pudiera ser utilizada en contra del testigo. Entérese: Miguel Quintero no aceptó cargos y enfrentará pedido de cárcel por presunta coima del Área Metropolitana La Fiscalía también mencionó mensajes identificados con las iniciales “SO” y “MQ”, que dentro de la investigación fueron interpretadas como referencias a Sebastián Ortega y Miguel Quintero. Ese episodio hace parte de la hipótesis de la Fiscalía sobre una posible estrategia para desacreditar a Cadavid.

Hasta el momento, Carlos Andrés Trujillo no se ha pronunciado públicamente sobre este señalamiento, al igual que el personero John Fredy Ortiz Tabares. Lo mismo aplica para Diego Torres, Jean Mauricio Sánchez y los demás nombres que aparecen dentro de los testimonios y elementos presentados por el ente acusador. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: