x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¡Pilas! Estos son los cierres viales por la Fiesta del Libro de Medellín

En las áreas donde tendrá lugar el evento cultural se dispondrá de agentes de tránsito, para acompañar las actividades, garantizar la seguridad de los usuarios viales y orientar a quienes transiten por sectores aledaños a los cierres.

  • Las autoridades recomendaron preferir el transporte público para movilizarse por la zona de la Fiesta del Libro. FOTOS Cortesía Alcaldía de Medellín
    Las autoridades recomendaron preferir el transporte público para movilizarse por la zona de la Fiesta del Libro. FOTOS Cortesía Alcaldía de Medellín
  • ¡Pilas! Estos son los cierres viales por la Fiesta del Libro de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
11 de septiembre de 2025
bookmark

Todo está listo para dar inicio a la Fiesta del Libro de Medellín este viernes 12 de septiembre, evento que tendrá una agenda que reúne a escritores, poetas, periodistas y académicos de distintas partes del mundo, y que será hasta el 21 de septiembre, en el sector de Carabobo Norte.

Le puede interesar: No se preocupe: explosiones en Buenos Aires eran detonaciones controladas, tras ataque a torre de energía en Loreto

Pero además de la agenda y los variados eventos, la Alcaldía de Medellín también anunció los cierres que hará por cuenta de la Fiesta, con el fin de garantizar a los asistentes la seguridad y de facilitar el montaje y desmontaje de la infraestructura necesaria.

Es así que la Secretaría de Movilidad informó que hará un cierre que durará todos los días del evento, desde las 10:00 a.m. de este viernes 12 hasta las 9:00 p.m. del próximo domingo 21 de septiembre, y que será en el tramo de la calle 77 entre la carrera 52 (Carabobo) y la carrera 53 (avenida del Ferrocarril).

Siga leyendo: Expulsaron de Medellín a extranjero fugitivo de la justicia de EE. UU. requerido por millonario robo en Las Vegas, Nevada

¡Pilas! Estos son los cierres viales por la Fiesta del Libro de Medellín

El proceso de montaje también implicó cierres que están operando en este momento y desde la alcaldía indicaron que el desmonte se hará desde la medianoche del lunes 22 de septiembre y durará hasta el mediodía del miércoles 24 de septiembre.

En las vías de área donde tendrá lugar el evento cultural se dispondrá de agentes de tránsito, para acompañar las actividades, garantizar la seguridad de los usuarios viales y orientar a quienes transiten por los sectores aledaños a los cierres.

Además lea: La autopista Medellín-Bogotá está en los rines: 4.000 accidentes en un año y la reparación sigue en vilo

Desde la Secretaría de Movilidad hicieron un llamado a los ciudadanos a utilizar vías alternas y preferir el transporte público para facilitar el acceso y la movilidad en la zona. Asimismo, recordaron que es importante hacer caso a los llamados de las autoridades de movilidad, respetar la señalización, planear con anticipación los recorridos y consultar en tiempo real el estado de las vías a través de los canales oficiales @sttmed y los paneles de mensajería variable instalados en los principales corredores viales.

Temas recomendados

Cultura
Transporte
Movilidad
Fiesta del Libro
Medellín
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida