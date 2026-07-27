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¿Dinero de la corrupción en Medellín terminó en EE. UU.? Federico Gutiérrez se reunirá con el FBI para entregar pistas

El alcalde advirtió que tendrá una reunión de alto nivel con funcionarios del gobierno de EE. UU. para discutir la ruta que habría tenido el dinero que habría salido de Medellín.

  • El alcalde Federico Gutiérrez durante la rueda de prensa realizada este lunes. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellin
    El alcalde Federico Gutiérrez durante la rueda de prensa realizada este lunes. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellin
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 3 horas
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunirá en los próximos días con el FBI para entregar nuevas pruebas sobre el destino que habría tenido el dinero que habría sido extraído de las arcas del Distrito en medio de los escándalos de presunta corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero.

Según sostuvo el mandatario, las pistas apuntarían a que a través de un entramado societario que también involucraría a firmas en Panamá, personas implicadas en denuncias de corrupción durante el cuatrienio anterior estarían legalizando sus fortunas.

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“Tenemos información de presuntos socios y testaferros que viven en la ciudad de Miami, en Florida. En una de mis últimas agendas de trabajo en Estados Unidos, yo mismo le entregué las pruebas al FBI y a agencias del gobierno de los Estados Unidos para que rastreen el dinero que salió desde Colombia hacia Panamá y luego de Panamá a los Estados Unidos, producto de la corrupción que generaron en Medellín”, aseveró Gutiérrez.

¿Qué anunció Federico Gutiérrez sobre la reunión con el FBI?

A renglón seguido, el alcalde sostuvo que esta misma semana volverá a sostener una reunión con el gobierno de Estados Unidos para entregar nuevas pistas sobre el tema, buscando que se inicie un proceso de extradición.

“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional del GDO Grupo Delincuencial Organizado Los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo”, añadió.

Lea también: Condenan al primer implicado por corrupción en el Área Metropolitana durante la alcaldía Quintero

Las declaraciones del alcalde se produjeron este lunes en medio de una presentación en la que hizo un compendio de las investigaciones, denuncias y procesos judiciales que vienen avanzando por cuenta de los escándalos por presunta corrupción ocurridos en la alcaldía de Daniel Quintero.

Durante su presentación, Gutiérrez insistió en que durante el cuatrienio pasado se habría creado una sofisticada red que operaría más como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO), en el que un grupo de funcionarios y contratistas habrían presuntamente desangrado las arcas públicas de varias entidades.

Siga leyendo: “Dudo mucho de que el dinero de Quintero esté en el país”: Tyche

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se realizará la nueva reunión de alto nivel entre Federico Gutiérrez y el FBI?
La reunión está programada para realizarse en los próximos días de esta misma semana en Estados Unidos.
¿Qué es el “GDO Los Hermanitos Q” mencionado por la Alcaldía?
Es la denominación que utiliza la actual administración para referirse a la presunta red de exfuncionarios y contratistas del cuatrienio pasado. Según la denuncia, operaban estructuralmente como un Grupo Delincuencial Organizado (GDO) dedicado a desangrar las arcas de las entidades públicas de la ciudad.
¿Qué busca lograr la Alcaldía de Medellín con la intervención del gobierno de Estados Unidos?
El propósito principal de rastrear el dinero presuntamente desviado con la ayuda del FBI es recolectar evidencia suficiente para solicitar e iniciar un proceso de extradición en contra de los implicados en el presunto desfalco al Distrito de Medellín en el cuatrienio pasado.

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