“Han pasado casi dos años y la Nueva EPS nada que entrega la prótesis”: familia de Sofía

Hace cuatro años, la vida de la pequeña Sofía Vergara Rivera cambió para siempre cuando perdió una de sus piernas tras un trágico hecho ocurrido en el metro de Medellín, en el que su madre falleció. Desde entonces ha aprendido a salir adelante con una prótesis que recibió en 2024.

Sin embargo, el crecimiento propio de su edad hizo que ese dispositivo dejara de ser funcional y hoy, más de un año después de iniciar los trámites para reemplazarlo, su abuela materna Yaleny Montiel asegura que la Nueva EPS no ha dado una respuesta efectiva, pese a las múltiples acciones legales que ha emprendido.

La señora Yaleny explica que, debido a los cambios físicos de su nieta y a su crecimiento apresurado, la prótesis debe reemplazarse periódicamente para evitar molestias, lesiones y dificultades en la movilidad. Es por eso que ha intentado por todos los medios obtener una nueva para Sofía, pero a pesar de que tiene una orden médica que así lo avala, hasta ahora ha sido imposible.

En repetidas ocasiones ha consultado a la Nueva EPS para conocer el estado del trámite, pero asegura que las respuestas han sido insuficientes o, simplemente, inexistentes. La mujer considera que existe una grave negligencia en la atención del caso.

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Ante la falta de una solución administrativa, la familia decidió acudir a diferentes mecanismos legales.

De acuerdo con la abuela, primero presentó un derecho de petición solicitando una respuesta formal sobre el estado del proceso. Al no obtener una solución, interpuso una acción de tutela buscando que un juez ordenara garantizar el derecho a la salud de la menor. Y finalmente promovió un incidente de desacato y acudió también ante la Personería de Medellín con la esperanza de que la entidad interviniera para lograr el cumplimiento de las decisiones judiciales. Sin embargo, asegura que, pese a todas estas actuaciones, la situación sigue exactamente igual.

La demora en estos procesos puede afectar no solo la movilidad, sino también el bienestar emocional y la participación de los niños en actividades escolares, recreativas y sociales. Y en este caso, la familia de Sofía asegura que ella enfrenta cada vez más dificultades debido a que la prótesis actual ya no se adapta a sus condiciones físicas.

“Ella es una niña muy contenta con su prótesis y agradece todos los días: la lava, la pone bonita y la cuida mucho. Pero ya necesita una nueva, es lo único que estamos pidiendo. Ojalá respondan rápido porque los fisioterapeutas nos insisten mucho en eso”, agregó la abuela de Sofía.

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Mientras espera una respuesta definitiva, Yaleny continúa insistiendo ante las diferentes entidades para que el caso no quede en el olvido. Dice que no busca confrontaciones, sino que la menor pueda acceder al tratamiento que requiere para continuar con su proceso de rehabilitación y crecimiento.

Hasta el momento, según la denuncia de la abuela, la Nueva EPS no ha autorizado la entrega de la nueva prótesis ni ha ofrecido una solución concreta frente al caso. Entre tanto, la menor continúa esperando un elemento que no solo le permitirá caminar con mayor comodidad, sino también seguir construyendo un proyecto de vida.

Este diario intentó comunicarse con la Nueva EPS para obtener su versión; sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo no hubo respuesta.