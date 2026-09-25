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Ojo: Falsos inspectores sanitarios estarían realizando cobros y estafando a comerciantes de Medellín

El Distrito advirtió que ningún servidor público está autorizado para pedir dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos favorables o para agilizar trámites.

  • La Secretaría de Salud alertó sobre falsos funcionarios que estarían estafando a comerciantes con cobros por visitas o conceptos favorables. Foto: cortesía.
    La Secretaría de Salud alertó sobre falsos funcionarios que estarían estafando a comerciantes con cobros por visitas o conceptos favorables. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 5 horas
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La Alcaldía de Medellín lanzó una alerta a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público por posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.

De acuerdo con la Administración Distrital, ninguna persona que adelante labores de inspección, vigilancia y control sanitario está autorizada para solicitar dinero a cambio de realizar una visita, entregar un concepto favorable, agilizar un trámite o evitar la aplicación de medidas sanitarias.

“En Medellín hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público. Recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, señaló María Teresa Rivera, subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud.

Entérese: Condenaron a más de 10 años de prisión a mujer que estafó a 30 personas con falsas inversiones

¿Cómo identificar una posible suplantación?

Ante una visita de inspección, la recomendación de la Alcaldía es solicitar la identificación del funcionario y verificar su nombre, cargo y entidad antes de permitir el procedimiento.

Las autoridades también pidieron desconfiar de quienes ofrezcan gestionar visitas de manera rápida, evitar sanciones, conseguir conceptos favorables o agilizar trámites a cambio de dinero.

Según la Secretaría de Salud, las visitas de inspección sanitaria son institucionales y se realizan de acuerdo con la normatividad vigente.

Por eso, una solicitud de dinero o de cualquier beneficio económico debe generar una alerta entre los comerciantes, especialmente cuando la persona se presenta como funcionario público o inspector sanitario.

El llamado es a no pagar por estos procesos

Los comerciantes no necesitan recurrir a intermediarios para cumplir con sus obligaciones sanitarias ni pagar para acceder a los procesos de inspección, reiteró la Alcaldía.

También, invitaron a denunciar posibles irregularidades y a verificar siempre la identidad de las personas que lleguen a los establecimientos en representación de la Administración Distrital.

La Alcaldía también recordó que cuenta con oferta educativa gratuita dirigida a comerciantes y manipuladores de alimentos, por lo que el cumplimiento de las buenas prácticas sanitarias no requiere pagos a terceros ni gestores informales.

¿Qué hacer ante una visita?

Para evitar estafas por suplantaciones, la Administración recomienda:

-Solicitar la identificación de quien realiza la visita.

-Verificar su nombre, cargo y entidad.

-Desconfiar de quien prometa evitar una sanción o agilizar un trámite a cambio de dinero.

-No entregar dinero, dádivas o beneficios económicos para obtener conceptos o trámites sanitarios.

-Reportar posibles casos de suplantación o cobros indebidos ante las autoridades.

Lea más: Las 7 formas de estafa con lotes y casas en Medellín

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto cuesta una visita de inspección o concepto sanitario en Medellín?
Ninguna visita de inspección, vigilancia y control sanitario tiene costo. Todos los procesos de la Secretaría de Salud son gratuitos y ningún funcionario o contratista está autorizado para recibir dinero, dádivas o beneficios económicos.
¿Cómo verificar si la persona que llega a mi negocio es un funcionario auténtico?
Antes de permitir el ingreso, debes exigir el carné institucional, cédula y verificar el nombre, cargo y entidad. Si persisten las dudas, debes comunicarte directamente con las líneas oficiales de la Secretaría de Salud antes de atender la diligencia.

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