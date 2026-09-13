17 extranjeros con Circular Azul de Interpol y antecedentes penales fueron expulsados de Medellín

Un operativo conjunto de Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército permitió identificar a 17 ciudadanos extranjeros que presentan anotaciones y antecedentes que constituyen causales de expulsión del país.
La intervención se realizó en el barrio Antioquia y el Parque Lleras, como parte de las verificaciones migratorias que Migración Colombia adelanta en distintos puntos de Antioquia.
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Según la información entregada por las autoridades, los antecedentes están relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas. Los ciudadanos serán objeto de una medida administrativa de expulsión, de acuerdo con las causales establecidas en la normativa colombiana.
Entre los casos detectados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el de un extranjero que tenía 23 capturas por tráfico de estupefacientes.