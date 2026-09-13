17 extranjeros con Circular Azul de Interpol y antecedentes penales fueron expulsados de Medellín

Un operativo conjunto de Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y el Ejército permitió identificar a 17 ciudadanos extranjeros que presentan anotaciones y antecedentes que constituyen causales de expulsión del país. La intervención se realizó en el barrio Antioquia y el Parque Lleras, como parte de las verificaciones migratorias que Migración Colombia adelanta en distintos puntos de Antioquia. Vea también: “Vamos a recuperar la seguridad en el país”: expulsan del país a otros 11 extranjeros señalados de varios delitos Según la información entregada por las autoridades, los antecedentes están relacionados con hurto, consumo de drogas, porte de armas blancas y riñas. Los ciudadanos serán objeto de una medida administrativa de expulsión, de acuerdo con las causales establecidas en la normativa colombiana. Entre los casos detectados, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el de un extranjero que tenía 23 capturas por tráfico de estupefacientes.

Los ciudadanos serán objeto de una medida administrativa de expulsión.

Controles migratorios también se extendieron a Itagüí

Las verificaciones comenzaron durante la semana en Itagüí, donde las autoridades detectaron a cuatro ciudadanos extranjeros. Dos tenían órdenes de captura, mientras que los otros dos registraban antecedentes y causales que dieron lugar a su expulsión de Colombia. El director general de Migración Colombia, José Luis Castañeda, explicó que los controles no se concentran únicamente en los aeropuertos y que la entidad realiza verificaciones en diferentes municipios del departamento. “La labor de Migración Colombia no se limita a los aeropuertos. Estamos presentes en todo el departamento realizando verificaciones migratorias que están dando resultados contundentes”, señaló. Castañeda agregó que la coordinación con las autoridades locales y la Fuerza Pública permite identificar a personas que incumplen las normas y adoptar las medidas correspondientes.

Dos extranjeros fueron requeridos por Interpol

El balance incluyó otros dos procedimientos en Medellín. En la Terminal de Transportes, las autoridades detectaron a un extranjero que tenía una circular azul de Interpol por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado. Tras las verificaciones, quedó a disposición de la Dijín. Otras noticias: Incautan 2,5 toneladas de marihuana en Bello: droga sería de las Disidencias de las Farc En otro caso, un ciudadano extranjero acudió a la sede de Migración Colombia en Belén para realizar un trámite. Durante el procedimiento se estableció que era requerido por Panamá, también mediante circular azul de Interpol, por el delito de estafa. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Siete viajeros fueron inadmitidos en el aeropuerto

Los controles también se realizaron en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, donde siete ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos. Las entrevistas migratorias permitieron establecer, según Migración Colombia, que su propósito de viaje estaría relacionado con turismo con fines de explotación sexual. Uno de los viajeros manifestó que su intención era llegar a Colombia en busca de mujeres. Ante los hallazgos durante las entrevistas, las autoridades determinaron impedir su ingreso al país.

Medellín anuncia continuidad de los operativos