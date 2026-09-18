Caso Área Metropolitana: extesorero de Bomberos Itagüí no irá a la cárcel tras falsificar 15 cuentas de cobro

Este viernes 18 de septiembre, el Juzgado Veintiocho Penal del Circuito de Medellín profirió sentencia condenatoria en contra de Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como director administrativo, financiero y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
El exfuncionario fue procesado tras admitir su responsabilidad en un concurso de 15 conductas delictivas por falsedad en documento privado.
A pesar del fallo, el sentenciado no cumplirá la pena tras las rejas. La decisión judicial concluyó otorgarle el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de dos años, condicionado al pago de una caución de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes y la firma de un acta de compromiso.
Lea más: Primer condenado por corrupción en el Área Metropolitana durante la era de Quintero pidió perdón e intenta evitar la cárcel