“Sentí que ya no confiaban en mí”: exsecretaria de Salud de Medellín habla de su salida de la Alcaldía

No paran los cambios en el gabinete de Daniel Quintero y después de la renuncia de Juan Guillermo Berrío de la Secretaría de Participación de Ciudadana se conoció otra salida más: la de Milena Lopera a la de Salud , en un cargo en el que duró cinco meses.

“Cuando Andree se va, me recomienda para poder seguir con el trabajo que se venía realizando. Pero después de que se me dio la oportunidad, ella comenzó a tener una serie de debates y dificultades con Independientes. Esto influyó para que comenzaran a pensar que yo no era una persona de confianza dentro del equipo, adicional a otras situaciones, y por estos factores decidieron solicitarme la renuncia”, le dijo la exsecretaria a EL COLOMBIANO.

El otro inconveniente al que hace mención Lopera tiene que ver con temas de contratación relacionados con la ampliación de la Unidad Intermedia de Santa Cruz, para el cual se destinó una partida presupuestal y desde la Alcaldía le estaban solicitando la devolución de unos recursos.