Iniciaron evacuación de 73 familias que están en riesgo de inundación y avenida torrencial en Manrique, Medellín

Un grupo de 73 familias del barrio El Jardín, en la comuna 3 (Manrique), fueron evacuados de sus hogares por el alto riesgo de inundación y avenida torrencial en el que se encuentran. La decisión se tomó luego de varios análisis estudios por el Dagrd tras la tragedia del 3 de abril, donde un niño de 5 años falleció. Esta decisión se adopta pese a la lucha y las quejas de los vecinos de la zona, quienes aseguraron que la quebrada con la que convivieron por décadas no representaba un peligro para ellos. Sin embargo, desde la Alcaldía de Medellín hicieron más de 20 recorridos, mostrándole a los afectados el peligro en el que estaban. Estos se efectuaron entre el 9 de abril y el 11 de julio.

Juan Manuel Velásquez, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, indicó que “estamos actuando de manera preventiva para proteger la vida de quienes se encuentran ubicados en una zona de alto riesgo por avenida torrencial en Manrique. Antes de llegar a este proceso hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias”. La emergencia que llevó a que se hicieran estos análisis y terminara con la evacuación de estas familias ocurrió en la tarde de ese viernes, luego de que las fuertes lluvias hicieran desbordar las quebradas La Mansión y La Máquina. Esto llevó a que se presentara la muerte de Sebastián Jesús Valencia, de 5 años, y una persona más resultara lesionada. Entérese: Emergencias tras aguacero en Medellín: niño de cinco años murió por caída de muro en Manrique Esto se sumó a que otras cinco viviendas resultaran inundadas en su totalidad y las calles de esta parte alta de la comuna 3 (Manrique) se convirtieran en ríos por más de 40 minutos. Esto provocó pérdidas en muebles, enseres y vehículos del sector. Pero más allá de los daños de ese momento, para las autoridades quedó en evidencia un riesgo latente de avenida torrencial por cuenta de estas quebradas. Por esta razón, comenzaron los procedimientos por parte de la administración municipal, primero evitando nuevas construcciones y luego tratando de concertar con las familias que tenían sus viviendas a centímetros de esta quebrada.

Una negociación compleja

Uno de los puntos más difíciles tenía que ver con los subsidios de arrendamiento, puesto que para las familias la oferta realizada inicialmente por la Alcaldía de Medellín no era del todo favorable para suplir sus necesidades. Le puede interesar: Video | Así se llenó La Presidenta en hora y media; cayó el 34 % del promedio de lluvia de marzo Sara Michelle Arango, residente de la zona y quien llegó víctima del desplazamiento intraurbano del barrio París, de Bello, indicó hace dos meses que “debíamos desalojar nuestras casas y no nos dan una solución digna para nosotros aceptarlo. Solo nos ofrecen un arrendamiento de $620.000, que no nos alcanza ni para arrendar cerquita de donde estamos”. Pero desde la administración distrital aseguraron que se hicieron todos los análisis correspondientes y se habría llegado a acuerdos para entregar estos subsidios de arrendamiento por tres o seis meses, al tiempo que les brindaban todo el apoyo para el traslado de sus muebles y enseres.

De acuerdo con el Isvimed, entidad que entrega estos recursos, el monto no varió, pero sí las condiciones. Inicialmente, el beneficio se les entregó por seis meses, pero a algunas familias, con base en su ruta de riesgo, se le pudo ampliar hasta por 9 meses. Este procedimiento contó con el acompañamiento de las secretarías de Gestión y Control Territorial, Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Juventud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Salud, además del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) y el Isvimed. Preguntas frecuentes