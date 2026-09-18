Estudiantes de San Benito se suman a la recuperación del sector De Greiff en Medellín

La comunidad educativa de la Institución Educativa San Benito se sumó a las acciones de recuperación, limpieza y transformación del espacio público en el Centro de Medellín. Un grupo de 20 estudiantes y docentes participó en diferentes actividades desarrolladas en el entorno de la Plazuela Zea y la avenida De Greiff, entre ellas jornadas de siembra, limpieza, pintura y sensibilización ciudadana. La iniciativa buscó fortalecer el sentido de pertenencia y promover la corresponsabilidad en el cuidado de los espacios comunes. La participación del colegio en las jornadas de ornato se dio como parte de la estrategia Sembrando Limpieza con Amor, promovida por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos. Lea también: La Serpiente, el ambicioso plan que busca revitalizar la Avenida La Playa en Medellín Esta estrategia busca visibilizar las labores permanentes de limpieza, mantenimiento y recuperación que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad y, al mismo tiempo, fomentar la participación de la ciudadanía en el cuidado de calles, parques y demás espacios públicos. En el desarrollo de la jornada, los estudiantes sembraron plantas Aves del Paraíso y participaron activamente en labores de limpieza, pintura y recuperación de espacios. Estas acciones contaron con el acompañamiento del proyecto de Educación Ambiental y del Grupo Ambiental Estudiantil de la institución. Los alumnos también realizaron recorridos de sensibilización por los barrios San Benito, Estación Villa, Jesús Nazareno, Villa Nueva y La Candelaria. Durante estas visitas compartieron con vecinos y comerciantes recomendaciones relacionadas con el cuidado de los árboles, la correcta disposición de los residuos y el cumplimiento de los horarios establecidos para entregarlos al servicio de aseo. Lea también: “El Centro debe ser el área de expansión y futuro de Medellín” La intervención también llegó a la Calle de las Litografías, ubicada en el barrio Estación Villa, donde se realizó una jornada de activación de la estrategia Buen Vecino. De acuerdo con la información suministrada, la jornada benefició a cerca de 1.500 personas y contó con la participación de comerciantes, habitantes, instituciones educativas y diferentes entidades. Durante la última semana, se han intervenido en esta zona 36.400 metros cuadrados de espacio público, de los cuales 11.700 metros cuadrados correspondieron a zonas verdes y 24.700 metros cuadrados a zonas duras. Además, se recolectaron casi 205 metros cúbicos de residuos, se construyeron 55 metros de jardineras, se habilitaron 34 metros cuadrados para nuevas siembras y se plantaron 136 especies vegetales. “Cuando una institución educativa se suma al cuidado de su entorno, estamos sembrando mucho más que plantas: estamos sembrando sentido de pertenencia. Los jóvenes son protagonistas de las transformaciones que queremos para el Centro y su participación demuestra que el cuidado del espacio público es una tarea de todos”, afirmó Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos. Por su parte, el rector de la Institución Educativa San Benito, Ilian Joan Zambrano Hernández, destacó la participación de la comunidad educativa. “Queremos aportar nuestro granito de arena para embellecer y fortalecer todo el ambiente que nos rodea”, señaló. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.