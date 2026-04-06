Esté atento para que no caiga: así operan las estafas con supuestos trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín

Mensajes fraudulentos que presuntamente vendrían de autoridades de tránsito y transporte le están llegando a la gente para instar a que se realicen supuestos trámites de tránsito.
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El modus operandi es que les indican a las personas que ingresen a enlaces falsos para efectuar las supuestas diligencias y de esta manera se roban sus datos personales con el fin de cometer estafas.
La alerta al respecto la lanzó la Secretaría de Movilidad de Medellín, con el fin de que no caigan más incautos en la trampa.
“Hemos recibido alertas sobre mensajes de texto allegados a ciudadanos a través de Whatsapp o redes sociales, donde delincuentes de forma fraudulenta suplantan a la Secretaría de Movilidad e invitan a ingresar a enlaces o links falsos para sustraer datos personales, o para hacer transacciones económicas de pagos de comparendos y hurtarles el dinero”, explicó el secretario distrital de Movilidad, Pablo Ruiz.
Por esta razón, el funcionario hizo un llamado a las personas para que no ingresen a enlaces sospechosos ni suministren información personal a través de mensajes no verificados.