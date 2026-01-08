Una mujer en Medellín habría asesinado a golpes a su novio estadounidense por quitarle el celular

Medellín ha tenido un inicio de año violento: en apenas la primera semana de enero se han presentado 11 homicidios, un aumento del 175% si se compara con los cuatro asesinatos que hubo durante la primera semana del 2025. Buena parte de estas muertes violentas están asociadas a problemas de convivencia, peleas y riñas entre familiares, seres queridos o personas cercanas. Puede leer: Dos mujeres fueron asesinadas el martes en Medellín: en una semana van cuatro en Antioquia Uno de los casos ocurrió en el centro de la ciudad el pasado martes 6 de enero, después de las 10 de la noche. Allí, según el reporte de las autoridades de Policía, una mujer de 30 años tuvo una discusión con quien era su novio, un estadounidense de 45 años.

La discusión escaló de la agresión verbal a la física. El escándalo fue tal que los vecinos llamaron a la Policía. Cuando los uniformados llegaron encontraron al hombre moribundo por cuenta de la golpiza que había recibido, por lo que lo trasladaron a un centro médico cercano, donde murió minutos después de haber llegado.

Sin embargo, no solo la mujer, sino otras personas del sector que vieron la discusión se habrían involucrado en este ataque. La razón de la pelea, según versiones iniciales, habría sido un teléfono celular. El hombre no tenía documentos de identificación consigo, por lo que las autoridades están a la espera de su identificación. Por su parte, la mujer que lo habría golpeado brutalmente fue capturada y puesta a disposición de las autoridades judiciales.



Lea aquí: Defensoría condena asesinato de niña de 7 años en Soledad: “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse” Durante el 2025, en Medellín al menos 108 personas fueron asesinadas por problemas de convivencia, un número incluso mayor al de los homicidios relacionados con estructuras criminales (96) o hurtos (36).