Una mujer en Medellín habría asesinado a golpes a su novio estadounidense por quitarle el celular

Medellín ha tenido un inicio de año violento: en apenas la primera semana de enero se han presentado 11 homicidios, un aumento del 175% si se compara con los cuatro asesinatos que hubo durante la primera semana del 2025.
Buena parte de estas muertes violentas están asociadas a problemas de convivencia, peleas y riñas entre familiares, seres queridos o personas cercanas.
Puede leer: Dos mujeres fueron asesinadas el martes en Medellín: en una semana van cuatro en Antioquia
Uno de los casos ocurrió en el centro de la ciudad el pasado martes 6 de enero, después de las 10 de la noche. Allí, según el reporte de las autoridades de Policía, una mujer de 30 años tuvo una discusión con quien era su novio, un estadounidense de 45 años.