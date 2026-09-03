Así amanecieron las vías de Medellín: hay cierres por obras y congestión en la Autopista Sur

Quienes salen temprano a las calles de Medellín deberán tener en cuenta varias restricciones de movilidad que permanecen activas a esta hora.
Los cierres están relacionados principalmente con obras de infraestructura, aunque también se presenta una novedad que está generando tráfico más lento en uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad.
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En la avenida 80 con La Iguaná permanece cerrado el paso en ambos sentidos por las obras del corredor Metro de la 80. La restricción es total y se mantiene activa.
También hay cierre completo en Castilla, en la carrera 73 entre calles 97 y 98, así como en la calle 98 entre carreras 72B y 73, debido a trabajos que se adelantan en el sector.