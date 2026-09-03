Así amanecieron las vías de Medellín: hay cierres por obras y congestión en la Autopista Sur

Quienes salen temprano a las calles de Medellín deberán tener en cuenta varias restricciones de movilidad que permanecen activas a esta hora. Los cierres están relacionados principalmente con obras de infraestructura, aunque también se presenta una novedad que está generando tráfico más lento en uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad. Lea más: ¡Pilas, conductores! Medellín cambia los sentidos viales en La Toma y Buenos Aires: así quedarán En la avenida 80 con La Iguaná permanece cerrado el paso en ambos sentidos por las obras del corredor Metro de la 80. La restricción es total y se mantiene activa. También hay cierre completo en Castilla, en la carrera 73 entre calles 97 y 98, así como en la calle 98 entre carreras 72B y 73, debido a trabajos que se adelantan en el sector.

Hay restricciones en Las Palmas y El Tesoro

En la avenida Las Palmas, a la altura de Chuscalito, la circulación está reducida a un carril en sentido occidente-oriente por una novedad en la vía. Los conductores que utilicen este corredor deberán transitar con precaución y considerar posibles demoras. Otra afectación se presenta en la Loma del Tesoro, específicamente en la calle 3 entre carrera 28 y calle 4, donde hay un cierre parcial por obras.

En el sur de la ciudad también hay restricciones. La calle 20 Sur, entre carrera 27 y calle 18A Sur, permanece intervenida por trabajos de reposición, modernización y mejoramiento de los colectores de la quebrada La Paulita.

Ojo en la Autopista Sur

La Autopista Sur con calle 2 Sur tiene un carril cerrado en la calzada oriental debido a trabajos relacionados con el río. Pero esta no es la única novedad sobre este corredor. A la altura de Suramericana, en la calzada occidental, un vehículo varado está generando movilidad reducida, por lo que se recomienda disminuir la velocidad y conducir con precaución. También hay restricciones en el soterrado de la Autopista Sur, donde permanecen cerrados los carriles 1 y 2 del costado izquierdo por labores de mantenimiento.

Más cierres activos en la ciudad

En el deprimido de la Feria de Ganado, ubicado en la calle 101B con carrera 64C, está cerrado el costado norte por trabajos en la vía. La circulación se mantiene en ambos sentidos por el costado que permanece habilitado. En la avenida Ferrocarril, entre calles 41 y 40A, en la calzada occidental, también se desarrollan trabajos que restringen la circulación. Entérese: Las 7 propuestas que cambiarían el Código de Tránsito y tocarían el bolsillo de los conductores Por su parte, en la Transversal Inferior, antes de llegar al Mall La Visitación, en la carrera 32 #1B Sur-51, hay intervención sobre la vía. La recomendación para quienes deben desplazarse por estos sectores es salir con tiempo, revisar la señalización instalada y conducir con precaución en los puntos donde hay reducción de carriles. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: