La escasez de agua se vive a 10 minutos del Centro de Medellín

El consumo per capita de agua potable en Medellín es de 129 litros diarios. Para los habitantes estrato 6 es de 210 litros cada día. Son lujos que no pueden ni soñar con darse ciudadanos de megaciudades como Tokio o Londres. Es normal entonces que cuando se hable de desabastecimiento en la ciudad la mayoría voltee a mirar para otro lado.

Si uno se para en la sede de la Junta de Acción Comunal las puede retratar en una sola foto. Más arriba, explica José Gabriel Vélez, vicepresidenta de la JAC, se ve el tanque de EPM que surte a Llanaditas y los barrios bajos de la Comuna 8. Aunque los habitantes de El Faro llevan una década conviviendo con el tanque no tienen acceso a su agua porque para el Distrito El Faro no existe, no figura en los planos. Así que no tienen de otra más que ir en romería a pegarse de la manguerita para suplir las necesidades más apremiantes.

Parado ahí mismo, al mirar hacia el suelo enmalezado se ve parte de la red de acueducto comunitario, alimentado por la quebrada La Castro, la más grande de las tributarias de la quebrada Santa Elena y la cual permite a miles de hogares en la comuna 8 conectarse a un acueducto cuya agua, sin embargo, no es apta para consumo humano porque la mayoría de las veces sale hasta con espuma y desechos de ganado por los usos que recibe montaña arriba.

El acueducto comunitario tiene sus ironías, según cuenta Gabriel. Si llueve demasiado se interrumpe el servicio por la cantidad de daños que sufre la precaria red de tubería y si lo que hay es un verano tremendo, la Santa Elena y sus afluentes se secan dejando varados a miles de habitantes, tal como ocurrió durante la sequía de comienzos de 2020.