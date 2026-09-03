Entraban vestidos de enfermeros y robaban apartamentos: así cayó una banda en Medellín y Envigado

Una supuesta visita de enfermería habría sido, en realidad, la fachada utilizada por un grupo de delincuentes para entrar a apartamentos ubicados en el Valle de Aburrá y apoderarse de elementos de valor.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas que estarían vinculadas con una serie de hurtos cometidos en Medellín y Envigado entre febrero y junio de 2026.
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Los procesados fueron identificados como Isabel Cristina Montes Arredondo, Juan Pablo Pulgarín Granada, Edison Ramiro Osorio Borja, Giovanni Alberto Builes Agudelo y Mateo David Sánchez Granada, quienes fueron imputados por el delito de hurto calificado y agravado.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Medellín, los señalados habrían aprovechado que los propietarios o residentes de los apartamentos estaban ausentes para ingresar y sacar dinero y objetos de valor.