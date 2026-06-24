Limpiaron una quebrada de Manrique, en Medellín, y encontraron colchones y hasta una moto

El chasis y los tanques de dos motos, un colchón destrozado y plásticos enormes encontraron los encargados de las labores de limpieza de la corriente y la infraestructura anexa de la quebrada La Máquina, en la comuna 3 (Manrique), de Medellín, la misma que se desbordó y le provocó la muerte a un niño el pasado 3 de abril.
Los trabajos se realizaron en tres frentes, informaron desde la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. El primero en el sector Brisas de Jardín, donde se miraron los caudales; el segundo se hizo en el barrio Jardín, con la construcción de un box coulvert de 200 metros y el tercero en el barrio Las Granjas, con el resideño de las redes de servicios públicos.